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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile OSTİM arasında iş birliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: - "Protokolle bir dizi alt ürünle ilgili çeşitli kabiliyetlerin farkındalığı sağlanarak yerlileştirme faaliyetlerimizde daha derine inilip yerlilik oranlarımızın çok daha yukarılara taşınması sağlanmış olacak" - "(Tank palet fabrikasına ilişkin tartışmalar) Biz yaptığımız her işin arkasındayız, ihalemizi son derece şeffaf ve açık gerçekleştirdik" - "(Almanya'dan tank motoru temini) Altay tankının motoru konusunda negatif bir geri dönüş olmadı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, OSTİM ile imzalan protokolle sanayide yerlilik oranlarının daha yukarılara taşınacağını bildirdi.

Demir, OSTİM Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nda gerçekleştirilen "SSB-OSTİM İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, sanayi ekosisteminde çok disiplinli alanlara hizmet veren yetkinlikteki şirketlerin önem taşıdığını söyledi.

Savunma sanayisindeki teknolojik altyapı ve yetkinliklerin diğer sektörlere de katkıda bulunacağını belirten Demir, tüm sektörlerde yerli üretim milli tasarımlar olmasını arzuladıklarını ifade etti.

Demir, iş birliği protokolüyle savunma sanayisi projelerinin sayısının ve çeşitliliğinin artacağını ifade ederek, "Protokolle bir dizi alt ürünle ilgili çeşitli kabiliyetlerin farkındalığı sağlanarak yerlileştirme faaliyetlerimizde daha derine inilip yerlilik oranlarımızın çok daha yukarılara taşınması sağlanmış olacak." dedi.

Konuşmanın ardından Demir ile OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından söz konusu protokole imzalar atıldı.

- "Tank motoru konusunda negatif dönüş olmadı"

Demir, imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Tank palet fabrikası ihalesinin feshine yönelik talepler ve kendisinin görevi kötüye kullandığına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Demir, söz konusu ihaleyi son derece şeffaf yaptıklarını dile getirdi.

Demir, "Siyasi polemiğe girmek istemiyoruz. Savunma sanayisinde onlarca proje ve ihale yapılıyor, bunların kendine göre şartları var. Altay tankı nedir, prototip nedir, derslerine çalışsınlar, ondan sonra bizle muhatap olsunlar." diye konuştu.

Altay tankının motoruna ilişkin siyasi arenadaki gelişmeleri de takip ettiklerini vurgulayan Demir, konuyla ilgili Türkiye ile Almanya arasındaki görüşmelere dikkati çekti. Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"(Almanya'dan tank motoru temini) Konu, siyasi zeminde gündeme getirildi. Bu konuyla ilgileneceklerini belirttiler. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bu konuda negatif geri dönüş olmadı. Yapılan görüşmelerde mesaj alındı, üzerinde çalışacakları söylendi."

Demir, Altay tankının envantere giriş zamanına ilişkin soru üzerine, "İhalede T0 başlangıç şartı vardır, verilen prototip içinde kullanılan komponentler vardır. Eğer bu komponentleri sağlayamıyorsanız projeye başlayamazsınız. T0 imzayla başlayacak ümidimiz vardı ama bu konuda spekülasyon yapanların önümüze çıkan dış engeller için hiçbir yorum yapmaması manidardır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Altay Tankı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, OSTİM, tank palet fabrikası,

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