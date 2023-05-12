FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhuriyet altını 10 bin liranın üzerine yükseldi! Altın fiyatları için dev bankadan tahmin: 2023 sonuna kadar o seviyeler geliyor…

Cumhuriyet altını 10 bin liranın üzerine yükseldi! Altın fiyatları için dev bankadan tahmin: 2023 sonuna kadar o seviyeler geliyor…

12.05.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından 12 Mayıs 2023 Cuma günü de araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda ‘Bugün gram altın ne kadar, kaç TL?’ sorusu gündeme gelirken, ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?’ noktasında dev bankadan yeni bir açıklama geldi. ANZ analistleri yıl sonunda ons altın için tahminlerini 50 dolar yukarıya revize etti. Öte yandan Kapalıçarşıda Cumhuriyet altını ise 10 bin liranın üzerine yükselmiş durumda. İşte güncel gram, çeyrek altın fiyatı ile piyasa rakamları…

Cumhuriyet altını 10 bin liranın üzerine yükseldi! Altın fiyatları için dev bankadan tahmin: 2023 sonuna kadar o seviyeler geliyor…

Avustralya Merkezki ANZ analistleri ons altın için 2023 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.Fiyatlardaki aşağı hareketin alım fırsatı yarattığını değerlendiren ANZ analistleri, altın için 2023 sonu tahminlerini 2050 dolar/ons seviyesinden 2100 dolara çıkardılar.

iStock-1036671234

2024’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE O RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR

Dev banka, 2024 ilk çeyrekte altında ons fiyatının jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle 2120 dolara ulaşacağı da öngörüldü.
Öte yandan banka gümüş fiyatının da 2023 sonunda 26 dolar/ons seviyesine yükselebileceğini duyurdu.

1

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde kırmızı bölgede hareket ediyor. Ons altın bu sabah 2.017 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise 1.268 lira seviyelerinden değerleniyor. 22 ayar gram altın fiyatı kuyumcularda ise 1.411 liraya yükselmiş durumda. Çeyrek altın fiyatı 2.457 liradan alıcı ile buluşurken, Cumhuriyet altını 10.084 liradan satışa sunuluyor. 22 ayar bileziğin gramı da 1.409 liradan işlem görüyor.

ALTIN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi
Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme! Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!
Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!Kamu işçisi sonrası sıra memur ve emekliye zamda!
Anahtar Kelimeler:
Altın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı!

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

İzmir'de kahvehanede silahlı kavga: Çok sayıda ölü var

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

EYT, asgari ücret ve memur zammı… Refah payı ile kademeli artış!

Fazla mesai ve tazminat kararı: 6 ay süre ile 2.059 TL verilecek…

Fazla mesai ve tazminat kararı: 6 ay süre ile 2.059 TL verilecek…

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünya basınını onu konuştu!

Dünya basınını onu konuştu!

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.