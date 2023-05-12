Cumhuriyet altını 10 bin liranın üzerine yükseldi! Altın fiyatları için dev bankadan tahmin: 2023 sonuna kadar o seviyeler geliyor…

Avustralya Merkezki ANZ analistleri ons altın için 2023 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler.Fiyatlardaki aşağı hareketin alım fırsatı yarattığını değerlendiren ANZ analistleri, altın için 2023 sonu tahminlerini 2050 dolar/ons seviyesinden 2100 dolara çıkardılar.

2024’ÜN İLK ÇEYREĞİNDE O RAKAMLAR GÖRÜLEBİLİR

Dev banka, 2024 ilk çeyrekte altında ons fiyatının jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle 2120 dolara ulaşacağı da öngörüldü.

Öte yandan banka gümüş fiyatının da 2023 sonunda 26 dolar/ons seviyesine yükselebileceğini duyurdu.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde kırmızı bölgede hareket ediyor. Ons altın bu sabah 2.017 dolar seviyelerinde bulunuyor. Gram altın fiyatı ise 1.268 lira seviyelerinden değerleniyor. 22 ayar gram altın fiyatı kuyumcularda ise 1.411 liraya yükselmiş durumda. Çeyrek altın fiyatı 2.457 liradan alıcı ile buluşurken, Cumhuriyet altını 10.084 liradan satışa sunuluyor. 22 ayar bileziğin gramı da 1.409 liradan işlem görüyor.



