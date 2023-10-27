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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 20232: SSK, BAĞ-KUR 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, kimlere ödenmeyecek?

27.10.2023 11:14 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika açıklamaları Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle yakından takip ediliyor. emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar 5000 TL ikramiyeye ilişkin araştırma yapıyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, kimlere ödenmeyecek? İşte Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 20232: SSK, BAĞ-KUR 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, kimlere ödenmeyecek?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri internette araştırılıyor. Her sene Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla yılda 2 kere ödenen emekli ikramiyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1 kereye mahsus olmak üzere bu yıl da hesaplara aktarılacak. İşte, 5000 TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ile ilgili ayrıntılar...

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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli ikramiyesi bu yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ek olarak Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir defaya mahsus ödenecek.

5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

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KİMLER CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ALAMAYACAK?

Cumhuriyet Bayram ikramiyesi milyonlarca emekliye ödenecek. Ancak fiilen çalışan emeklilere ikramiye ödemesi yapılmayacak.

Aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu ikramiyeden faydalanabilecek.

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