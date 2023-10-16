CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ TARİHLERİ 2023: 5 Bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Cumhuriyet Bayramı emekli bayram ikramiyesi tarihi, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramları olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi bu yıl cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle üç kez verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı emekli bayram ikramiyesi hakkında açıklamada bulunmuştu. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merak ettiği detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri ve konuya ilişkin ayrıntılar...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi şu sözlerle duyurmuştu:

"Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık."

5 BİN TL EMEKLİ CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE KİMLERE ÖDENECEK?

5 bin TL emekli bayram ikramiyesi Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lulara ödenecek.

EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR KAPSAM DIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem çalışanlar bu düzenlemenin dışında kalacağını duyurdu.

ÇALIŞAN EMEKLİLER, CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ALMAYACAK

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dâhil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

