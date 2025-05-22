Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarı! Esnaf ve sanatkarlara bakanlıktan rekor destek: 615 milyarı aştı

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü kredi destek programlarının sonuçlarını açıkladı. Nisan 2025 itibarıyla, esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine destekli ve faiz indirimli kredilerin toplam tutarı 615,4 milyar liraya yükseldi.

"600 MİLYAR LİRALIK EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi destek programları sayesinde, Nisan 2025 sonu itibariyle esnaf ve sanatkârlarımıza kullandırdığımız Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarını 615,4 milyar lira seviyesine ulaştırdık. Böylece 600 milyar liralık eşiği geride bırakarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarına ulaştık."

TOPLAM ESNAF- SANATKAR SAYISI 791 BİNE ULAŞTI

2025’in ilk dört ayında da 51,5 milyar liralık destek sunuldu. Kredi verilen toplam esnaf-sanatkâr sayısı 791 bin 047’ye ulaştı.

SIFIR FAİZLİ PROGRAMLARDA KREDİ KULLANDIRIM TUTARI 8.9 MİLYAR TL

Ticaret Bakanlığı olarak, girişimcilik ruhunu desteklemek için sıfır faizli özel programları yürürlüğe soktuk. Bu kapsamda;

Genç Girişimci Kredisi: 768 esnafımıza 145,5 milyon TL,

Usta Girişimci Kredisi: 255 esnafımıza 18,9 milyon TL,

Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kredisi: 270 esnafımıza 17,3 milyon TL tutarında faizsiz finansman sağladık. Ayrıca 13.829 esnafımız işyeri veya taşıt edinme amaçlı yatırım kredilerinden faydalanırken; bu kalemdeki kredi kullandırım tutarı toplamı 8,9 milyar lirayı aşmıştır.

GEÇMİŞ BORÇ FAZLALARINI SİLME KARARI

2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan Asrin Felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından bölge esnafımızı rahatlatmak için ödemelerde iki kez altışar aylık öteleme imkanı sağlanırken; ilgili dönemde kredi ve kefalet kooperatiflerine olan geçmiş borç fazlalarını silme kararı aldık.

Deprem bölgemizde bulunan 27.202 işletmeye 6,73 milyar TL tutarında yüzde 50 faiz indirimli kredi kullandırdık. Böylece felaketin yaralarını sararken ticari faaliyetin devamlılığını güvence altına aldık."