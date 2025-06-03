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Cüneyt Özdemir'e 'Biz mi fakiriz' dedirten rakamlar! Yer Bodrum... Buraya girmenin iki yolu var, tüm detayları duyunca şok oldu...

Havaların ısınması ve yaz sezonunun başlaması ile turizmciler için de hareketli aylar başladı. Kurban Bayramı ile tatilciler yollara dökülürken beach fiyatları da dudak uçuklattı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Gazeteci Kenan Taş, tatil beldelerindeki fiyatları açık açık söyledi. Fiyatları duyan Özdemir şaşırarak, "Biz mi fakiriz acaba bize mi öyle geliyor" şeklinde konuştu.

Cüneyt Özdemir'e 'Biz mi fakiriz' dedirten rakamlar! Yer Bodrum... Buraya girmenin iki yolu var, tüm detayları duyunca şok oldu...
Ezgi Sivritepe

Kurban Bayramı ile tatilciler yollara dökülmeye başladı. Havaların ısınmasıyla kendini serin sulara atmak isteyenler planlarını aralıksız bir şekilde yapmaya devam ediyor. Tatil beldelerinde yoğunluk artmaya başlayınca beach fiyatları da merak edildi. Bir günlük beach için ne kadar ücret istenildiğini ise Kenan Taş açıkladı.

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GİRİŞ ÜCRETİ 2 BİN LİRADAN 12 BİN LİRAYA KADAR...

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki programına konuk olan Taş, Bodrum'da konsepte göre beach fiyatlarının değiştiğini aktardı. Taş, 2 bin lira ile 12 bin lira arasında fiyatların değiştiğini belirtinde, Özdemir, "12 bin lira ne demek ya nasıl yani! Bir günlüğüne denize girmek 12 bin lira mı? Girişte mi alıyorlar?" diye sordu.

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ORAYA GİRMENİN İKİ İHTİMALİ VAR!

Özdemir'in sorusuna detaylı bir şekilde yanıt veren Taş, şu sözleri sarf etti:

"Girişte alıyorlar ya da diyor ki; beachlerde hiç bilmeyenler için söyleyeyim şöyle bir sistem var. Beach kulüp diyor ki ya da orayı kapatıyor. Diyor ki burada denize girmek için harcama yapman lazım, 5 bin lira günlük harcama limitin var. Eğer buna tamam dersen girişte çekiyorlar kredi kartından oraya girebilir ve oradan denize girebilirsin diyor. Birinci sistem bu, ikincisi de giriş ücreti. O şöyle oluyor; buradan denize girmek için 3 bin lira ödemen gerekir diyor. Peki bunun karşılığında ‘sana ne vereceğiz?’ diye sorarsanız. İşte havlu veriyorsa ekstra, duş veriyor, WC veriyor tuvaleti kullanmana izin veriyorlar"

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"BİZ Mİ FAKİRİZ?"

Taş'ın anlattıklarını duyan Özdemir ise şaşırarak, "Bu insanlar bu paraları nasıl harcayacak bilmiyorum" dedi. Özdemir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bunlar çok yüksek rakamlar değil mi bana mı öyle geliyor? Biz mi fakiriz acaba bize mi öyle geliyor? Bana çok yüksek rakamlar gibi geliyor. Turizmi ilginç bir yıl bekliyor yani bu rakamların çıktığı bir ortam… Bakalım ne olacak?"

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum tatil deniz sahil
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