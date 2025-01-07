Daha çok para almak için böyle gramaj arttırıyorlarmış... Altın bilezikleri ikiye bölüp içine deniz kumu dolduruyorlar!

Daha fazla kar hırsıyla yapılan sahtekarlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedefte altın severlerin, yatırımcıların, düğünlerin, baş tacı bilezik var. Uzmanlar, bu akıl almaz hileye karşı vatandaşları uyarıyor. İçi boş bileziklerin içlerine kum koyuyorlar.

ÖNCE İKİYE BÖLÜP SONRA KUM DOLDURUYORLAR

Altına bile hile karıştırabilen sahtekarlar öncelikle içi boş olan bu bileziği ikiye bölüyorlar, ardından da bilezikteki işte bu boşluktan ya deniz kumu koyuyor ya da ince tel yerleştiriyorlar. Böylece bilezik ederinden daha ağır geliyor.

2 GRAM YÜKSELTİYORLAR

Altın bileziklerin bazılarının içi boş. Buradan kum doldurup kaynağını yapıyorlar. Sadece kaynak izi olan bu bileziklerin tüketiciler tarafından anlaşılması da oldukça güç. Normalde 3,5 4 gram gelen bilezikler bu yöntemle 5,5 6 gram civarında ağırlığa çıkıyor.