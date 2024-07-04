FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Daha dün 2 liradan fazla ÖTV zammı gelmişti: Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: Petrol 2 ayın zirvesine çıktı

Daha dün 2 liradan fazla ÖTV zammı gelmişti: Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: Petrol 2 ayın zirvesine çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.07.2024 08:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta gelen 2 liradan fazla ÖTV zammı sonrası fiyatlar üzerinde asıl etkiye sahip petrolde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Petrol fiyatı 2 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Peki 4 Temmuz 2024 Perşembe benzin, motorin (mazot), Otogaz (LPG) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Daha dün 2 liradan fazla ÖTV zammı gelmişti: Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: Petrol 2 ayın zirvesine çıktı

6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisi ile akaryakıt ürünlerindeki ÖTV oranları yüzde 19,49 arttı. ÖTV güncellemesinin ardından benzinin litre fiyatına ortalama 2,24, motorinin (mazot) litresine ise 2,13 lira, LPG’ye (otogaz) ise 95 kuruş zam geldi. Bu artış tabeleya birkaç saat içinde yansıdı. Böylece tüm Türkiye’de akaryakıt fiyatları 44-47 TL aralığına çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü.

iStock-896441736

PETROLDE NİSAN’DAN BU YANA İLK!

Ancak akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol tarafından da bugün korkutan bir gelişme yaşandı. ABD ham petrolü, Enerji Bilgi İdaresi'nin ABD petrol stoklarında Temmuz 2023'ün sonlarından bu yana en büyük düşüş olan 12,2 milyon varillik bir düşüş bildirmesinin ardından yüzde 1,3 yükselerek varil başına 84 dolara yaklaştı ve Nisan ortasından bu yana en yüksek kapanış fiyatına ulaştı. Ham petrol Haziran ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 14 civarında seyrediyor.

iStock-1427921202

HEPSİ FİYATLARI ETKİLİYOR

OPEC+'nın arzı kısıtlamasıyla ham petrol bu yıl güçlü bir şekilde yüksek seyrediyor ve hisse senedi piyasalarındaki risk iştahı vadeli kontratlara yardımcı oluyor. Yatırımcıların İran'ın yanı sıra Fransa ve İngiltere'deki seçimleri izlemesi nedeniyle jeopolitik riskler de kazanımlara katkıda bulunuyor. Ortadoğu'da İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşme tehlikesi var.

Yakın zamanda, potansiyel olarak aktif bir kasırga sezonuna ilişkin endişeler, Beryl Kasırgası'nın Karayipler üzerinden Jamaika'ya doğru ilerlemesi nedeniyle fiyatları destekledi. ABD'deki makroekonomik ortam olumsuz rüzgarları da beraberinde getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günü yaptığı açıklamada, son ekonomik verilerin enflasyonun aşağı yönlü bir yola girdiğini gösterdiğini söyledi ancak yetkililerin faiz oranlarını düşürmeden önce daha fazla kanıta ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

iStock-1447680050

İŞTE 4 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 44.61 TL
Motorin litre fiyatı: 44.59 TL
LPG litre fiyatı: 22.98 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 44.47 TL
Motorin litre fiyatı: 44.49 TL
LPG litre fiyatı: 22,51 TL

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 45.60 TL
Motorin litre fiyatı: 45.57 TL
LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 45.93 TL
Motorin litre fiyatı: 45.97 TL
LPG litre fiyatı: 22,57 TL

BENZİN


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç ettiHazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Beklenen veriler geldi, küresel piyasalarda pozitif seyir! Beklenen veriler geldi, küresel piyasalarda pozitif seyir!
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan: Gereken adımları atıyoruz

Bakan Işıkhan: Gereken adımları atıyoruz

Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... Çoğu kişi bilmiyor!

Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... Çoğu kişi bilmiyor!

Maaş zamları netleşti, sıra en düşük emekli maaşında!

Maaş zamları netleşti, sıra en düşük emekli maaşında!

İstanbullular dikkat! Bugün başladı, yoğunluk var

İstanbullular dikkat! Bugün başladı, yoğunluk var

Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti

Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti

‘Yarın için iki ihtimal var’ diyerek altın tahminini açıkladı

‘Yarın için iki ihtimal var’ diyerek altın tahminini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.