Daha dün 2 liradan fazla ÖTV zammı gelmişti: Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: Petrol 2 ayın zirvesine çıktı

6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verisi ile akaryakıt ürünlerindeki ÖTV oranları yüzde 19,49 arttı. ÖTV güncellemesinin ardından benzinin litre fiyatına ortalama 2,24, motorinin (mazot) litresine ise 2,13 lira, LPG’ye (otogaz) ise 95 kuruş zam geldi. Bu artış tabeleya birkaç saat içinde yansıdı. Böylece tüm Türkiye’de akaryakıt fiyatları 44-47 TL aralığına çıkarak tüm zamanların zirvesini gördü.

PETROLDE NİSAN’DAN BU YANA İLK!

Ancak akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol tarafından da bugün korkutan bir gelişme yaşandı. ABD ham petrolü, Enerji Bilgi İdaresi'nin ABD petrol stoklarında Temmuz 2023'ün sonlarından bu yana en büyük düşüş olan 12,2 milyon varillik bir düşüş bildirmesinin ardından yüzde 1,3 yükselerek varil başına 84 dolara yaklaştı ve Nisan ortasından bu yana en yüksek kapanış fiyatına ulaştı. Ham petrol Haziran ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 14 civarında seyrediyor.

HEPSİ FİYATLARI ETKİLİYOR

OPEC+'nın arzı kısıtlamasıyla ham petrol bu yıl güçlü bir şekilde yüksek seyrediyor ve hisse senedi piyasalarındaki risk iştahı vadeli kontratlara yardımcı oluyor. Yatırımcıların İran'ın yanı sıra Fransa ve İngiltere'deki seçimleri izlemesi nedeniyle jeopolitik riskler de kazanımlara katkıda bulunuyor. Ortadoğu'da İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşme tehlikesi var.

Yakın zamanda, potansiyel olarak aktif bir kasırga sezonuna ilişkin endişeler, Beryl Kasırgası'nın Karayipler üzerinden Jamaika'ya doğru ilerlemesi nedeniyle fiyatları destekledi. ABD'deki makroekonomik ortam olumsuz rüzgarları da beraberinde getirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell Salı günü yaptığı açıklamada, son ekonomik verilerin enflasyonun aşağı yönlü bir yola girdiğini gösterdiğini söyledi ancak yetkililerin faiz oranlarını düşürmeden önce daha fazla kanıta ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

İŞTE 4 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 44.61 TL

Motorin litre fiyatı: 44.59 TL

LPG litre fiyatı: 22.98 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 44.47 TL

Motorin litre fiyatı: 44.49 TL

LPG litre fiyatı: 22,51 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.60 TL

Motorin litre fiyatı: 45.57 TL

LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45.93 TL

Motorin litre fiyatı: 45.97 TL

LPG litre fiyatı: 22,57 TL







