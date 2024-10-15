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Daha öncesinde söylenmişti... Vergi yüzsüzlerinin listesi bugün açıklanacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.10.2024 09:15
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Vergisini ödemeyenlerin listesinin kamuoyu ile paylaşılacağı daha öncesinde duyurulmuştu. Halk arasında 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen mükelleflerin isimlerin bugün itibarıyla tüm vergi dairelerinde açıklanacak. Ayrıca 1 Kasım'dan itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden duyurulacak.

Daha öncesinde söylenmişti... Vergi yüzsüzlerinin listesi bugün açıklanacak!

Daha öncesinde vergisini ödemeyen 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar üzerinden kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler bugünden itibaren açıklanacak.

Listelerde, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla vergisini ödememiş olan mükellefler ile borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşenlere yer verilecek.

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İNTERNET SİTESİNDE 1 KASIM İTİBARIYLA AÇIKLANACAK!

Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim'de, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ise 1-15 Kasım'da söz konusu listeler açıklanacak.

Belediye Kanununu kapsamında takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayanlar ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam edenler, açıklama kapsamına alınmayacak.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ MÜKELLEFLER AÇIKLANMAYACAK

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.

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