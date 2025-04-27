Daha sezon gelmeden Bodrum'da lahmacun fiyatları gündem oldu! Seray Sever 2200 TL'yi duyunca... "Altın mı koyuyorlar kıyma yerine"

2025 yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum yine yüksek plaj ücretleri ve dikkat çeken lahmacun fiyatlarıyla gündemde. Geçtiğimiz yıl bazı özel plajlara giriş ücretleri 3.000 TL’ye kadar ulaşırken, bu yaz da benzer rakamlar konuşulmaya başlandı.

Özellikle özel plajlardaki lahmacun fiyatları daha sezon başlamadan gündeme geldi. 2024 yazında özel plajlarda 1 lahmacun 100 ila 1000 TL arasında değişiyordu. Şimdi ise fiyatlar daha da uçtu.

Bodrum'da uzun zamandır yaşayan Seray Sever Magazinburada kameralarına yakalandı. Muhabir ünlü oyuncuya Bodrum'daki fiyatları sordu ve "Lahmacun borsası bu sene 2200 TL'den açılmış" dedi.

LAHMACUN FİYATINA TEPKİ: GÖRGÜSÜZLÜK

Seray Sever ise bu soruyu duyunca "Çok saçma ya o paralar hakikaten verilmesin saçma görgüsüzlük o paraları vermek. Altın mı koyuyorlar kıyma yerine olacak şey değil!" dedi.

Sever ayrıca Bodrum'da yaşadıkları için çok da dışarı çıkmadıklarını da sözlerine de ekleyerek "Bahçemizde kendi mangalımızı yakıyoruz" dedi.