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  4. Daha zamma 5 ay var ama asgari ücreti 2.232 lira aştı! TÜRK-İŞ açlık sınırını açıkladı

Daha zamma 5 ay var ama asgari ücreti 2.232 lira aştı! TÜRK-İŞ açlık sınırını açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.07.2024 10:22
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Açlık sınırı asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerine yükseldi.TÜRK-İŞ Temmuz ayında açlık sınırının 19 bin 234 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin lirayı aştı. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde 1,35 artış kaydetti.

Daha zamma 5 ay var ama asgari ücreti 2.232 lira aştı! TÜRK-İŞ açlık sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liraya yükseldi. Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liraya yükseldi.

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Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 24 bin 902 liraya yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU DA ARTTI

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 1,35 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
açlık sınırı
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