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Damacana su fiyatlarına rekor zam! 4 ayda yüzde 150 fiyat artışı... İşte sebebi!

13.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da damacana suyun fiyatına yapılan peş peşe zamların ardından 30 liraya kadar yükseldi. Aylar önce ortalama 10 liradan damacana su sattıklarını aktaran satıcılar, akaryakıta ve ham madde fiyatlarına gelen zamlardan dolayı içme suyu fiyatlarının artığını söyledi. Fiyatlar, ilçe ve firmalara göre değişkenlik gösteriyor.

Damacana su fiyatlarına rekor zam! 4 ayda yüzde 150 fiyat artışı... İşte sebebi!

İstanbul’da damacana su fiyatları ani yükseliş gösterdi. Ulaşım ve ham maddelerdeki maliyet artışları temel gıda ürünlerinin fiyatlarını da etkiliyor. Damacana sular 4 ayda yüzde 150 fiyat artışıyla 30 liraya kadar yükseldi. İstanbul’da bir damacana su ortalama 30 liradan satılıyor. Satıcılar ise fiyatların ulaşım maliyetlerinin artmasından kaynaklandığını söyledi.

"4 AY ÖNCE DAMACANA SUYU 10 LİRAYA SATIYORDUK"

Dağıtıcı firma sahibi Erhan Ceylan, 4 ay önce damacana su fiyatının 10 liraya sattıklarını söyleyerek, "Şu anda damacana suyu 20-25 lira bandında satılıyoruz. Bazı firmalar 30 liraya satıyor. Fiyat artışlarından dolayı satışlarımız yüzde 40 oranında düştü. Suyu tedarik ettiğimiz firmalar da artan enerji maliyetlerinden dolayı su fiyatlarını artırdı. Bizde mecburen bu fiyatlara damacana su satıyoruz ancak satışlarımız zamlardan dolayı azaldı. Dört ay önce aylık 3 bin 500 damacana su satarken şu anda 2 bin satıyorum. Pandemi döneminde satışlarımız çok iyiydi" dedi.

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"AKARYAKIT VE HAM MADDE ZAMLARINDAN DOLAYI İÇME SUYU FİYATLARI ARTTI"

Su satıcısı Atilla Oğuz, damacana suyu 25 liraya sattıklarını belirterek, "Bazı firmalar damacana suyu 30 liradan satıyor. Akaryakıta gelen zamlar ve pet şişelerde kullanılan ham maddeye gelen zamlardan dolayı su fiyatları arttı. Akaryakıt ve ham madde fiyatları düşmezse damaca su fiyatlarının biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Zamlar gelmeden öncesine göre satışlarımız yüzde 40 azaldı. Vatandaşlar şebeke suyuna ve arıtmalara yöneldi. Üç ay önce 15 liraya damacana su satıyorduk, şu anda 25 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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