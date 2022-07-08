Damping nedir? Damping çeşitleri nelerdir?

Damping tüketiciye kısa vadede yarar sağlarken iç pazarda faaliyet gösteren firmalar için olumsuz durumlar yaratmaktadır. Damping uygulayan firmaların amaçları birbirinden farklı olabilmektedir. Ekonomi alanında damping uygulamasının detaylarından ve çeşitlerinden bahsetmek mümkündür.

Damping Nedir?

Dış satım yapan bir şirketin mallarını iç piyasada sattığı fiyattan daha düşük bir fiyata dış pazara satması anlamına gelir. Ülkemize ihraç edilen herhangi bir ürünün normal fiyatının daha da altında bir fiyat ile ülkemize satılmasıdır. Kısaca bir malı kendi fiyatından daha da ucuza satma uygulamasına damping denmektedir. Bu terim ucuza veya düşük fiyata satma manasını taşımamaktadır. Herhangi bir mal ucuz, fakat dampingli olmadan da satılabilmektedir.

Damping Çeşitleri Nelerdir?

Damping uygulamasının sürekli, yıkıcı ve münferit (arada bir yapılan) olmak üzere toplam üç çeşidi mevcuttur. Bu üç damping çeşidinin detayları aşağıda yer almaktadır.

Sürekli Damping: Sürekli yapılan bir damping uygulamasıdır. Uluslararası fiyat karşılaştırması olarak da tanımlanan bu damping türü, ihracatçı firmaların dış pazara sürekli ucuza mal satması anlamına gelir.

Yıkıcı Damping: Geçici olarak yapılan damping türüdür. Rekabetin yetersiz olduğu durumlarda ithalatçı şirketler, rakip şirketleri zarara sokmak için bu damping türünü uygulamaktadır. Amaç rakip şirketleri piyasadan tamamen silmektir.

Münferit Damping: Arada bir yapılan damping türüdür. İthalatçı firmaların, üretim fazlalıklarını ellerinden çıkarmak için o malları ederinden daha düşük fiyata satmasıdır.

Damping Nasıl Yapılır?

İhracat yapan firmalar, ellerindeki malları ulusal ekonomiye göre yurtdışına daha düşük bir fiyat ile vermektedir. Çoğu firma ellerinde kalan malları bu uygulama ile satmaktadır. Özellikle rekabet eden firmalar tarafından bu uygulama daha sık tercih edilmektedir.

Herhangi bir malın ihraç fiyatı normal fiyatından daha az ise o malın dampingli olduğu kabul edilir. Damping yöntemleri farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. En sık karşılaşılan damping örnekleri ise şu şekildedir: