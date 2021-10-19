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Dar gelirli vatandaşa dev destek! Devlet ödeyecek

19.10.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM’de yapılacak bütçe görüşmelerinde dar gelirli vatandaşa destek planları ön plana çıkacak. Tam 104.2 milyarın dar gelirli vatandaşa ayrılması planlanırken, faturalara da destek gelecek. İşte devletin, vatandaşa destek vereceği alanlar…

Dar gelirli vatandaşa dev destek! Devlet ödeyecek

2020 yılının mart ayından beri dünya ile birlikte ülkemiz de koronavirüs ile hem maddi hem de manevi bir savaş veriyor. Bu dönemde işsiz kalan pek çok kişi, geçim sıkıntısı ile karşı karşıya geldi. 2022 yılı bütçe komisyonu da bu durumun farkında olarak, dar gelirli vatandaş için tam 104.2 milyar lira bütçeden ayıracak. İşte dar gelirli vatandaşa sağlanacak destekler…

ÖĞRENCİLERE DESTEK YAĞACAK

2022 yılı bütçe komisyon görüşmeleri için planlar yapılmaya başlandı. TBMM’de görüşülecek olan bütçe görüşmeleri öncesi, geliri düşük olan, emekli, yaşlı, kamu çalışanı, işçi hakları korunurken sosyal harcamalara 104.2 milyar lira ayrıldı. Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek.

YOKSUL AİLELERE ELEKTRİK DESTEĞİ VERİLECEK

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık giderlerini gelecek yıl da devlet karşılayacak. Bu yılın bütçesinde bu kapsamdaki vatandaşlar için 16 milyar liralık bütçe ayrılırken, gelecek yıl bu tutar 23.4 milyar liraya ulaşacak.

65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım için 15.6 milyar lira destek sağlanacak. Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek Ekonomik durumu iyi olmayan ailelere çocukları, gençleri yanında yetiştirmeleri için 2.5 milyar lira sosyal ekonomik destek sağlanacak.

Asker ailelerine de 161 milyon lira destek sağlanacak. Kadının Güçlenmesi Programı iki kattan fazla arttırılarak 943 milyon liraya yükseltildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan 2022 bütçe görüşmeleri yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklifin sunumunu yapacak. Sunumun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına yaklaşık bir hafta ara verilecek, 26 Ekim'de geneli üzerindeki görüşmelere geçilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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