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TCMB’den enflasyon değerlendirmesi: Eylül için düşüş sinyali

TCMB 10 Eylül tarihli PPK toplantı özetinde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekti. Eylülde eğitim hizmetlerinin enflasyonu aşağı çekmesi beklenirken, yükselen enerji fiyatlarınında enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtildi.

TCMB’den enflasyon değerlendirmesi: Eylül için düşüş sinyali
Sariye Nur Dönmez

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka (TCMB) enflasyon görünümüne ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. 10 Eylül Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye dikkat çekilirken, eylül ayında eğitim hizmetlerinden kaynaklanacak etkinin enflasyonu aşağı yönlü destekleyeceği belirtildi. Enerji fiyatlarının ise yukarı yönlü risk oluşturmayı sürdürdüğü vurgulandı.

FAİZ ORANLARI SABİT TUTULMUŞTU

Para Politikası Kurulu, toplantıda politika faizini yüzde 37’de sabit bırakmıştı. Gecelik borç verme faizi yüzde 40’da gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5’te sabit tutulmuştu.

TCMB’nin toplantı özetinde, fiyat gelişmelerinin yanı sıra enflasyonun ana eğilimine etki eden unsurlara ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

TCMB’den enflasyon değerlendirmesi: Eylül için düşüş sinyali 1

TAKVİM DEĞİŞİKLİĞİ AĞUSTOS ENFLASYONUNU ETKİLEDİ

Merkez Bankası, ağustos ayında enflasyonun ana eğiliminde görülen yükselişte bazı takvim değişikliklerinin etkili olduğunu belirtti.

Geçen yıl eylül ayında tek seferde gerçekleşen vakıf üniversitesi ücret artışlarının bu yıl agustos ve eylül aylarına yayılması ile hac ücretlerinin kasım ayından ağustosa kaymasının söz konusu yükselişte rol oynadığı ifade edildi.

Bu değişikliklerin ağustos enflasyonuna yaklaşık 0,25 puanlık yukarı yönlü etki yaptığı belirtildi.

TCMB, takvim kaynaklı söz konusu etkilerini eylül ayında ters yönde çalışacağını bildirdi. Eğitim hizmetleri kaynaklı etkinin eylül enflasyonunu mekanik olarak aşağı çekeceği kaydedildi. Öncü göstergelerinde eylül ayında mevsimsellikten arındırılmış aylık hizmet enflasyonda yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Temel mal fiyatlarındaki ılımlı seyrin ise devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

TCMB’den enflasyon değerlendirmesi: Eylül için düşüş sinyali 2

GIDA ENFLASYONUNDA GERİLEME BEKLENTİSİ

İlk verilerin, özellikle sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda grubunda yıllık enflasyonun önemli ölçüde gerileyeceğine işaret ettiği bildirildi.

Enerji tarafında ise farklı bir görünüm öne çıktı. Yüksek enerji fiyatlarının akaryakıt ve tüp gaz üzerinden enerji grubunun yıllık enflasyonunu yukarı çekmeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Brent petrol 103 dolara yükseldi

TCMB’nin değerlendirmesine göre Brent petrolün varil fiyatı ağustos ayında ortalama 91 dolar seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayının ilk 10 gününde ise ortalama fiyat 103 dolara yükseldi.

Hürmüz boğazı kaynaklı gelişmelerin enerji fiyatlarında belirgin bir artışa neden olduğu belirtilirken, TTF doğal gaz fiyatlarındaki yükselişinde devam ettiği kaydedildi.

Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması durumunda para politikası duruşunun sıkılaşıp sıkılaştırılacağını bir kez daha vurguladı.

TCMB enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü riskler karşısında ihtiyatlı duruşun sürdürüleceği mesajını verdi.

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TCMB
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