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Dar gelirliye destek: Borçlar silinecek! Son başvuru 30 Nisan

06.03.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Meclis'in yeniden açılmasıyla EYT, gecikme faizi, idari para cezaları, borç yapılandırmaları gibi birçok konu üzerinde yeniden çalışılıyor. Borçların silineceği belirtilirken son başvuru tarihi olarak ise 30 Nisan işaret edildi. İşte tüm detaylar...

Dar gelirliye destek: Borçlar silinecek! Son başvuru 30 Nisan

Binlerce vatandaşın gözleri, bir süredir gündemde olan borç yapılandırma düzenlemesindeki son duruma çevrildi. Detayların Resmi Gazete'de yayınlanması beklenirken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi affı paketine ilişkin detayları paylaştı. Ödeme kolaylığı sağlanacağı ve bazı borçların ise silineceği duyuruldu. İşte detaylar...

Dar gelirliye destek: Borçlar silinecek! Son başvuru 30 Nisan

BORÇLAR SİLİNECEK

Vergi affı düzenlemesi Genel Sağlık Sigortası primi borçları, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenci kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını kapsıyor.

Vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere olan borçlarının yapılandırılacağı duyuruldu. Buna göre vergi, ceza, faiz gibi 2 bin TL'yi aşmayan borçlar silinecek. 362 milyar dolar tutarındaki borçlar 48 ayda ödenebilecek.

Dar gelirliye destek: Borçlar silinecek! Son başvuru 30 Nisan

SON BAŞVURU 30 NİSAN

Elitaş, ödemelerin nasıl yapılacağını ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri mayıs ayında yapılacak. Bu teklifle vatandaşların uzun süreli taksit isteklerini de yerine getiriyoruz. 2021'deki yapılandırmada 36 ay, 18 taksit şeklindeydi. Şimdiki teklifte 48 ay, 4 yıl olarak, yani her ay ödeyebilme imkanı mevcut.

Ayrıca peşin ödemeleri de teşvik ediyoruz. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE tutarında yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise aslından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan borçların taksitli ödenmek istenmesi halinde ilk taksitin süresi içinde ödenmesi şartı korunuyor. Yani yapılandırmadan faydalanmak isteyen, öncelikle mayıs ve haziran taksitlerini aksatmadan ödemek mecburiyetinde."

Dar gelirliye destek: Borçlar silinecek! Son başvuru 30 Nisan

'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te kabul edilmişti. Depremin ardından Meclis'in açılmasıyla teklifin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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