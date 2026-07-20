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Darphane’den rekor üretim: En çok basılan altın belli oldu

Darphane, yılın ilk 6 ayında 9 milyon 829 bin 183 altın basarken, en çok üretilen altın çeşidi 6 milyon 222 bin 610 adetle çeyrek ziynet altın oldu.

Darphane’den rekor üretim: En çok basılan altın belli oldu

Türkiye'de 2026 yılının ilk yarısında Darphane tarafından milyonlarca altın üretildi. Ocak-haziran döneminde farklı türlerde toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altın basılırken, en fazla üretilen altın çeşidi 6 milyon 222 bin 610 adetle çeyrek ziynet altın oldu.

Cumhuriyet altınları yalnızca Darphane tarafından üretilirken, 24 ayar standart külçe altın; döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl ve kalite kontrol gibi güvenlikli işlemlerden geçiriliyor. Altınlar, sikke ve ziynet olmak üzere iki ana grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta 22 ayar olarak piyasaya sunuluyor.

Meskük altınlar, üzerinde yer alan Atatürk kabartması nedeniyle halk arasında "Ata lira" olarak bilinirken, daha ince şekilde basılan ziynet altınları ise çoğunlukla takı amacıyla tercih ediliyor.

Darphane’den rekor üretim: En çok basılan altın belli oldu 1

DARPHANE'DEN 6 AYDA 33 TONU AŞAN ALTIN ÜRETİMİ

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk altı ayında basılan toplam 9 milyon 829 bin 183 adet altının büyük bölümünü ziynet cumhuriyet altınları oluşturdu.

Bu dönemde üretilen altınların 8 milyon 454 bin 870'i ziynet cumhuriyet altını, 1 milyon 362 bin 11'i sikke cumhuriyet altını, 12 bin 302'si ise Reşad sikke altını olarak kayıtlara geçti.

İlk yarıda basılan 9 milyon 829 bin 183 adet farklı türdeki altın için toplam 33 ton 412 kilogram 853,3 gram altın kullanıldı.

Darphane’den rekor üretim: En çok basılan altın belli oldu 2

EN ÇOK ÜRETİLEN ALTIN ÇEŞİDİ ÇEYREK OLDU

Ziynet cumhuriyet altınları arasında en yüksek üretim rakamına çeyrek altın ulaştı. İlk altı ayda 6 milyon 222 bin 610 adet çeyrek ziynet altın basılarak tüm altın çeşitleri içinde en fazla üretilen ürün oldu.

Aynı dönemde 898 bin 835 yarım altın, 1 milyon 288 bin 413 birlik (tam) altın, 44 bin 702 ikibuçukluk ve 310 beşlik ziynet altın piyasaya sürüldü.

Basılan ziynet cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 23 ton 887 kilogram 240 gram olarak hesaplandı.

Darphane’den rekor üretim: En çok basılan altın belli oldu 3

SİKKE ALTINDA LİDERLİK BİRLİK ALTININDA

Sikke cumhuriyet altınları grubunda ise en fazla basılan çeşit birlik (tam) altın oldu. Bu kategoride yılın ilk yarısında 110 bin 670 çeyrek, 17 bin 582 yarım, 1 milyon 227 bin 909 birlik (tam), 600 ikibuçukluk ve 5 bin 250 beşlik altın üretildi.

Verilere göre sikke grubunda en yüksek üretim rakamına ulaşan ürün birlik cumhuriyet altını olurken, toplam 1 milyon 362 bin 11 adet sikke cumhuriyet altınının ağırlığı 9 ton 322 kilogram 489,9 gram oldu.

Reşad altın üretiminde ise ilk altı ayda 1782 yarım, 5 bin 960 birlik (tam), 600 ikibuçukluk ve 3 bin 960 beşlik altın basıldı. Toplamda 12 bin 302 adet Reşad altını üretilirken, bu altınların toplam ağırlığı 203 kilogram 123,4 gram olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında basılan altın adetleri ve dağılımı şu şekilde:

Darphane’den rekor üretim: En çok basılan altın belli oldu 4

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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19.955,18
% 0.16
13:23
Ziynet Altın
39.050,57
39.788,31
% 0.16
13:23
Cumhuriyet Altını
40.498,00
41.110,00
% 0
13:01
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın Altın Darphane üretim
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