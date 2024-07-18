Darphane madeni para basım sayılarını açıkladı! Kumbaralar tarih oluyor: Ne esnafta var ne vatandaşta...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde vatandaşın cebindeki madeni para miktarını açıklamıştı. Bu verilere göre 84 milyon nüfusa sahip Türkiye'de, vatandaşın cebine yılın ilk altı ayında toplam 699 milyon 197 bin 945 liralık bozuk para girmişti. En fazla tedavüle giren madeni paranın 1 TL olduğu ve 25 kuruşluk madeni paranın ise üretiminin askıya alındığı açıklanmıştı.

ESNAFIN BOZUK PARA ARAYIŞI

Esnaf, madeni paranın artık neredeyse hiç kullanılmadığını, müşterilerin çoğunlukla banka veya kredi kartı ile ödeme yaptığını belirtti.

Esnaf, “Her gelen müşteriye eskiden ‘1 lira var mı’ diyorduk. Şimdi ‘4 liran çıkar mı, 3 liran çıkar mı’ diyoruz ve bozuk para toplamaya çalışıyoruz. Bozuk para akışı çok az. Bazen alışveriş yapmamız gerekiyor. Ancak kasada hiç bozuk çıkmıyor. Bu bizi olumsuz etkiliyor. Ne yapacağız bilmiyoruz açıkçası” diyor.

MADENİ PARA BULAMAYINCA KUMBARALAR DA BOŞ KALDI

Vatandaşlar ise kumbaraların tarih olduğunu evlerde süs olarak kaldığını dile getirdi. Bozuk paranın her zaman bulunmadığını kaydettiler.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır