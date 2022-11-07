FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor

07.11.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Arnavutköy’de temeli atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inşaatının tamamlanması için çalışmalar hızla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak olan Sosyal Hizmet Şehri inşaat çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, İstanbul Arnavutköy'de kurulacak Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı dünyada az sayıda bulunan özel bir sosyal hizmet şehri olacak. Sosyal Hizmet Şehri, 1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak hayata geçirilecek.

Darülaceze’nin tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınması amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Yassıören Mahallesi’nde 150 bin metrekare üzerine, yatay mimari prensibiyle tasarlandı.

BAKAN YANIK İNŞAAT ÇALIŞMALARINI İNCELEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temeli atılan Sosyal Hizmet Şehri’nin hızlı şekilde bitirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık bin kapasiteli olarak kurulacak tesiste devam eden inşaat çalışmalarını 8 Kasım’da (yarın) basın mensuplarıyla birlikte yerinde inceleyecek. Bakan Yanık, önümüzdeki yıl Mayıs ayında tamamlanması planlanan Sosyal Hizmet Şehri inşaatındaki son durumla ilgili bilgi paylaşacak.

23 BLOK, YAKLAŞIK BİN YATAK KAPASİTELİ TESİSTEN OLUŞACAK

Çalışmaların devam ettiği Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, 23 blok yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşacak. Komplekste odalar tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik olacak şekilde tasarlandı.

320 kişi kapasiteli sağlıklı yaşlı birimi, 274 kişi kapasiteli yatağa bağımlı yaşlı birimi, 154 kişi kapasiteli Alzheimer ve demans birimi ile 180 kişi kapasiteli bağışçı biriminin yer alacağı komplekste ayrıca sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile 500 kişilik konferans salonu bulunacak.
Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer alacağı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nde, peyzaj alanında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlenecek. Yerleşke içerisindeki ulaşım elektrikli araçlarla sağlanacak.

Komplekste 23 bloğa ek olarak 500 kişilik cami ile Darülaceze ruhuna uygun olarak kilise ve havra da yer alacak.

Ayrıca gelecekte ihtiyaç olması durumunda kullanabilecek 5 bloktan oluşan ilave 400 yatak kapasitesi imkanı sağlayabilecek 19.000 m²’lik bir rezerv alan bulunacak. Bu alana ek olarak yine ihtiyaç halinde konut, lojman ve konaklama mekanları yapılması için yaklaşık 12.000 m² rezerv alan daha ayrılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!Benzin ve motorine ‘Çin’ indirimi yolda!
Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...
Memur ve emekli için enflasyon sonrası yeni maaş hesabı!Memur ve emekli için enflasyon sonrası yeni maaş hesabı!
Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık

En Çok Okunan Haberler

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Araba almayı düşünenler bu haberle sarsılacak!

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

İş kadını Dilek Ertek'in ölümünde 20 saat detayı!

Beklenen gün geldi! Canlı yayında açıklanacak

Beklenen gün geldi! Canlı yayında açıklanacak

Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik

Kırklareli'nde büyük sevinç: Beyaz petrolü keşfettik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dokunduğu yere şifa veriyor

Dokunduğu yere şifa veriyor

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Cesur olun ve devam edin! Günlük burç yorumları

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Flaş fırsat: Puma spor ayakkabıda %36 indirim! Bu indirim kaçmaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.