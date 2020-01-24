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Davos'ta çevre protestosu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Davos'ta çevre protestosu

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlendiği İsviçre'nin Davos kasabasında yüzlerce kişi küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla gösteri düzenledi.

Çeşitli çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen "Küresel iklim grevi" temalı protestolar kapsamında yüzlerce kişi WEF'in son gününde Davos'ta bir araya geldi.

Çoğunluğu gençlerden oluşan çevreciler, WEF'in düzenlediği Kongre Merkezi önünden geçerek Davos Meydanı'na kadar yürüdü.

"Uyan WEF", "Eylem zamanı", "Gezegen paradan daha önemli", "Kutuplar eriyor", "Sistem değişsin" yazılı pankartlar taşıdı.

Çevreyle ilgili sloganlar atan ve renkli afişler taşıyan protestocular, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politikalara öncelik verilmesini talep etti.

Gösteriler sırasında yüksek güvenlik önlemleri alınması da dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
çevre, davos, iklim, protesto, WEF,

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