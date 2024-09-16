Dediği olmuştu! Son asgari ücreti bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan çalışanları üzecek tahmin

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağına yönelik tartışmalar başladı. SGK uzmanı geçtiğimiz sene asgari ücretle ilgili sorularımızı cevaplamış ve asgari ücret tutarının 17 bin TL olacağını önceden bilmişti. Rakamlar konusundaki yorumlarıyla tanınan Özgür Erdursun, asgari ücret tahminini duyurdu!

MEHMET ŞİMŞEK BASKIN GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığı döneminde vergi konusunda ezberleri bozmuştu. Bakan Şimşek, asgari ücret konusunda çok net bir şekilde ara zammın yapılmaması gerektiğini savunmuştu. Mehmet Şimşek, sene sonu asgari ücret zammı için de beklentileri çok dinlemeyecek gibi gözüküyor...

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞANLARI ÜZECEK TAHMİN!

Son asgari ücret zammını aylar öncesinden bilen Özgür Erdursun'dan yeni tahmin! Özgür Erdursun; 'Ocak ayı geldiğinde asgari ücret artacak. Asgari ücret Temmuz ayında bildiğiniz gibi artmadı, hedeflenen enflasyon üzerinde olursa asgari ücretin maksimum 20 bin TL olacağını düşünüyorum. Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi verildi, memurun, memur emeklisinin ne alacağı zaten belli.'

ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLMUŞTU?

Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle, enflasyon ve geçim endekslerini değerlendirerek yeni asgari ücreti belirliyor. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil ederken, hükümet hakem olarak sürece dahil oluyor. Pandemi sonrası dönemde yılda iki kez yapılan asgari ücret artışları, 2024 yılı için sadece bir kez yapılmış ve ara zam gerçekleştirilmemişti.