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Değişiyor, günler kaldı: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Milyonları yakından ilgilendiren, kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor. Buna göre; kafe, restoran, lokanta ve otel gibi işletmelerde vatandaşların ne yediğini tam olarak bilmesini hedefleyen yeni düzenleme 1 Temmuz itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. İşte detaylar...

Değişiyor, günler kaldı: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda güvenilirliği ve tüketici haklarını korumak adına toplu tüketim yerlerinde önemli bir adım atılıyor. Yeni düzenleme, kafe, restoran, lokanta ve otel gibi işletmelerde vatandaşların ne yediğini tam olarak bilmesini hedefliyor ve 1 Temmuz itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Yeni dönemde menülerde şeffaflık dönemi başlarken, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanacak.

Değişiyor, günler kaldı: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor 1

MENÜDE AÇIK ŞEKİLDE BELİRTİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; yeni düzenleme ile birlikte gelen en büyük değişiklik, menülerdeki et ve et ürünlerinin detaylandırılması olacak. Buna göre işletmeler, sundukları yemeklerde kullanılan etin hangi hayvana ait olduğunu menülerinde açık şekilde belirtmek zorunda olacak. Sadece 'köfte' ya da 'kebap' ifadesinin yeterli olmayacağı belirtilirken ürünün daha eti mi, kuzu eti mi yoksa kanatlı hayvan eti mi içerdiğinin tüketicinin görebileceği şekilde yazılacağı vurgulandı.

Değişiyor, günler kaldı: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor 2

Diğer yandan bir porsiyon yemeğin kalori miktarının da menüde belirtileceği aktarıldı. Ayrıca, menülerde ürünün temel bileşenleri ve ham maddeleri, alerjen madde içerikleri ile alkol veya domuz türevi bileşen içerip içermediğine ilişkin bilgilerin de yer alacağı kaydedildi. İşletmelerin, zorunlu bilgileri müşterilerin kolayca erişebileceği farklı yöntemlerle sunabileceği belirtilirken bu doğrultuda basılı menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranların kullanılabileceği aktarıldı. Öte yandan QR kod sistemi tercih eden işletmelerin de menülerinde müşterileri bu sisteme yönlendiren açık bilgilendirmelere yer vermesi gerekeceği vurgulandı. Kalori bildirimleri için daha uzun bir geçiş süresi tanındığı belirtilirken işletmelerin bu yükümlülüğü en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar yerine getirmesinin gerekeceği aktarıldı.

Değişiyor, günler kaldı: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor 3

UYMAYANA CEZA YOLDA

Söz konusu düzenleme ile birlikte vatandaşların gıda güvenliği, kişisel tercihler ya da alerjik hassasiyetler sebebiyle tükettikleri gıdanın içeriğini bilme hakkına sahip olacağı işaret edilirken menü kartları, tabelalar ya da dijital menülerin bu yeni kurala uygun şekilde yeniden tasarlanacağı belirtildi. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yönetmelikle beraber Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine bağlı gıda denetçilerinin sahaya ineceği, kafe ve restoranlarda yapılacak sıkı denetimlerde menüsünde etin kökenini belirtmeyen ya da eksik bilgi veren işletmelere idari para cezası kesileceği kaydedildi.

Değişiyor, günler kaldı: Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor 4

Öte yandan işletmelerin mağduriyet yaşamamak adına 1 Temmuz'a kadar menülerini güncellemeleri gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
restoran kafe menü
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