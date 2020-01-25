DEİK 33. Olağan Genel Kurulu

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılan, DEİK'in yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçildiği Olağan Genel Kurul'un ardından düzenlenen Ustalara Saygı Ödülleri Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

DEİK'in yeni çalışma dönemindeki hedeflerine değinen Olpak, şunları aktardı:

Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, 'etkin lobicilik' faaliyetleri yürüteceğiz. Bu noktada önceliğimiz ABD ve AB ülkeleri olacak. 'Ticari diplomasi' hedeflerimize ulaşmak için maddi ve manevi bütün enstrümanlarımızı, tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Liderlerimizin belirlediği ticaret hedeflerimizi yakalamak ikinci önceliğimiz olacak. Nasıl ABD ile 100 milyar dolar, yüzde 50-50 dengeli ikili ticaret hedefimiz var ve bunun iş dünyası adına gereğini yapmak bize düşüyorsa, benzer şekilde 100 milyar dolar hedefimiz Rusya ile de var."

Olpak, ABD ile hedef için sektörler bazında çalışarak hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Liderlerimizin atacakları adımları bekliyoruz. Üçüncü hedefimiz ise, ticari diplomasiyi anlatmak için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız. Kurucu kuruluşlarımızın da desteğini alarak hedefimiz, daha fazla firmamızı yurt dışına açmak ve ticari diplomasi çalışmalarımızın içine katmak. Ayrıca, diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu da yeni dönemdeki dördüncü hedefimiz olacak." diye konuştu.