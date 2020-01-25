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DEİK 33. Olağan Genel Kurulu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

Genel Kurul'da yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlenirken, "Ustalara Saygı Ödülleri" de sahiplerine takdim edildi - DEİK Başkanı Nail Olpak: - "DEİK yeni dönemde 4 ana hedefle çalışmalarını sürdürecek"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 33. Olağan Genel Kurulu'nda yeni dönem yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlenirken, "Ustalara Saygı Ödülleri" de sahiplerine sunuldu.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılan, DEİK'in yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçildiği Olağan Genel Kurul'un ardından düzenlenen Ustalara Saygı Ödülleri Töreni'ne, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Törende, DEİK'in temellerini atan "ticari diplomasinin ustaları" ödüllendirildi.

- "Anadolu'yu karış karış dolaşacağız"

DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıda yaptığı konuşmada, dün Elazığ merkezli meydana gelen depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Olpak, DEİK'in küresel yolculuğunda ilk imzaları atanları, DEİK'in altyapısını oluşturan, çalışmalarıyla kuruma değer katan ustaları onurlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen törenin devam edeceğini aktaran Olpak, her yıl "ticari diplomasinin ustaları"nı onurlandıracaklarını söyledi.

DEİK'in yeni çalışma dönemindeki hedeflerine değinen Olpak, şunları aktardı:

Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, 'etkin lobicilik' faaliyetleri yürüteceğiz. Bu noktada önceliğimiz ABD ve AB ülkeleri olacak. 'Ticari diplomasi' hedeflerimize ulaşmak için maddi ve manevi bütün enstrümanlarımızı, tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Liderlerimizin belirlediği ticaret hedeflerimizi yakalamak ikinci önceliğimiz olacak. Nasıl ABD ile 100 milyar dolar, yüzde 50-50 dengeli ikili ticaret hedefimiz var ve bunun iş dünyası adına gereğini yapmak bize düşüyorsa, benzer şekilde 100 milyar dolar hedefimiz Rusya ile de var."

Olpak, ABD ile hedef için sektörler bazında çalışarak hazırlıklarını yaptıklarını ifade ederek, "Liderlerimizin atacakları adımları bekliyoruz. Üçüncü hedefimiz ise, ticari diplomasiyi anlatmak için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız. Kurucu kuruluşlarımızın da desteğini alarak hedefimiz, daha fazla firmamızı yurt dışına açmak ve ticari diplomasi çalışmalarımızın içine katmak. Ayrıca, diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu da yeni dönemdeki dördüncü hedefimiz olacak." diye konuştu.

- Ödül alan "ustalar"

Ustalara Saygı Ödülleri kapsamında, DEİK'in temel taşlarından birini atan merhum Türkiye-ABD İş Konseyi Kurucu Başkanı Mehmet Ersin Faralyalı'nın ödülünü oğlu Serdar Faralyalı'ya eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi.

İlk Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı olan merhum Feyyaz Berker'in ödülünü Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ercan Kumcu'ya eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Başkanı Nail Olpak takdim etti.

DEİK'in Şeref Üyesi ve aynı zamanda yaşayan en kıdemli üyesi Ali Nihat Gökyiğit ise ödülünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve DEİK Başkanı Nail Olpak'tan aldı. İlk DEİK Başkanı ve eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'a ödülünü ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve DEİK Başkanı Nail Olpak verdi.

- DEİK'in yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri seçildi

96 kurucu kuruluş ve kurumsal üyeye sahip DEİK'in 33. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, 4 yıllık yeni dönemde görev yapacak 35 Yönetim Kurulu ve 5 Denetim Kurulu üyesi seçildi.

4 ana kurucu kuruluşu temsil eden başkanların, daimi başkan yardımcıları olarak görev yaptığı DEİK Yönetim Kurulu'nun diğer üyelerini, kurucu kuruluş ve kurumsal üyeleri temsilen 9 üye, İş Konseyi Başkanlarından 11 üye, DEİK üyesi 10 üye ve Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte toplamda 35 asil üye oluşturuyor.

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33. Olağan Mali Genel Kurulu, DEİK, Nail Olpak,

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