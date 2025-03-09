Dengeler değişti! 'Oran azaldı' diyerek açıkladı... Emekli ile çalışan arasında dikkat çeken rakam

2023 yılı EYT yılıydı, çok sayıda kişi emekli olmuştu. 2024'te de bir emeklilik furyası oluştu çünkü emekliliğini bir yıl sonraya bırakanların maaşında düşüş olacaktı. Bu 2 yılda toplamda 3 milyona yakın kişi emekli oldu. Uzmanlara göre bu durum Sosyal Güvenlik Sisteminde dengeleri değiştirdi; emekli çoğalırken çalışan azalıyor.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan "Yaklaşık 2.9 milyon kişi emekli olmuş Sosyal Güvenlik Sisteminden" dedi. Üstelik bu sadece son iki yılın rakamı. Bu durumun Sosyal Güvenlik Sisteminin dengesini değiştirdiği belirtildi. Çünkü 25.6 milyon aktif çalışanın, 34 milyon pasif sigortalıya bakmaya başladığı aktarıldı.

"ÇALIŞAN KİŞİNİN EMEKLİYE BAKMA ORANI AZALDI"

Doğan "Artık çalışan kişinin emekliye bakma oranı azaldı" ifadelerini kullandı. 2023 yılı EYT yılıydı; 2 milyon 100 bin kişi emekli oldu. 2024'ün son çeyreğinde de en çok tartışılan konu emeklilik tarihi oldu. Doğan "2024 sonuna kadar emekli olanla 2025 yılına erteleyenler arasında yüzde 30 - 35'e yakın emekli maaş farkı doğacaktı ki doğdu" şeklinde konuştu. Bu durumun emekliliğe olan talebi artırdığı kaydedilirken birçok kişinin 2024 yılı bitmeden emeklilik başvurusunda bulunduğu aktarıldı.

Doğan "2024 yılı çoğu sene sonu olmak üzere 724 bin kişi emekli oldu. 724 bin kişi çok fazla bir rakam gibi gelmeyebilir ama bütün geçmiş yıllara baktığımızda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan her sene emekli olan sayısı 250 - 300 bin arasında" dedi. Bunun da sosyal güvenlik sistemini etkilediği ifade edildi.

"1.61 ÇALIŞAN 1 EMEKLİYE BAKIYOR"

Doğan "Artık 1.61 çalışan bir emekliye bakıyor. Bu da Sosyal Güvenlik Sistemi'ndeki dengenin yavaş yavaş bozulmaya başladığını gösteriyor" dedi. Bu oranın Sosyal Güvenlik Sistemi'nin işleyişini zorlaştırdığı belirtildi. Doğan "Dünya ortalamasında genel kabul görmüş oran 4'tür. Bazı ülkelerde bu 3'tür. Bu ne anlama geliyor? Üç çalışan bir emekliye bakıyor" şeklinde konuştu.