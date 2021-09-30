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Deniz Taksi ücretleri belirlendi (Deniz Taksi açılış ücreti ne kadar?)

30.09.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yeni hizmete alınan Deniz Taksilerin ücret tarifesi belli oldu. Açılış ve ilk mil için 100 lira olan Deniz Taksi ücretleri, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira olarak belirlendi.

Deniz Taksi ücretleri belirlendi (Deniz Taksi açılış ücreti ne kadar?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi.

DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi.

Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.

UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇAĞIRABİLECEK

10 yolcu kapasiteli Deniz Taksiler uygulama ile çağırabilecek. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak ve iskeleye bağımlı olmayacak.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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