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  4. Deniz Zeyrek isyan etti: İki suya 170 lira verirken ellerim titredi

Deniz Zeyrek isyan etti: İki suya 170 lira verirken ellerim titredi

19.07.2024 08:29
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Fahiş fiyatlarla ilgili tepkiler sürerken dikkat çeken bir çıkış da gazeteci Deniz Zeyrek’ten geldi. Zeyrek havalimanında 2 tane suya 170 lira vermek zorunda kaldığını belirterek isyan etti: “Bir de utanmadan, sıkılmadan yanına 'tüm vergiler dahildir' yazmışlar ve 'Yerli üretim' logosunu koymuşlar.”

Deniz Zeyrek isyan etti: İki suya 170 lira verirken ellerim titredi

Yüksek fiyatlarla ilgili tepki çeken haberlere her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Son olarak Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Esenboğa Havalimanı’nda iki küçük şişe suya 170 lira ödediğini belirterek yaşadığı duruma isyan etti.

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Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

“Yarım litre su 85 lira. Bir de utanmadan, sıkılmadan yanına 'tüm vergiler dahildir' yazmışlar ve 'Yerli üretim' logosunu koymuşlar. Satana sorsan 'kiralar yüksek' deyip çıkacak işin içinden. Siz ise bir ilaç almak zorunda kalsanız, boğulsanız yarım litre suya 85 lira bayılacaksanız. Mesele 85 lirayı ödemek değil, fahiş bir şekilde kazıklanmak. İki yaşlı insanla seyahat ediyorsanız, kazığın büyüklüğünü çok da hesaba katamıyorsunuz. İki suya 170 lira verirken ellerim titredi.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek su havalimanı fiyat
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