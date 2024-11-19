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Denizbank'tan Hakan Ateş açıklaması

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.11.2024 22:06
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Denizbank Genel Müdür Hakan Ateş hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenlenmiş ve iddianamenin Seçil Erzan davasıyla birleştirilmesi istenmişti. Söz konusu gelişme sonrası Denizbank bir açıklama yaptı.

Denizbank'tan Hakan Ateş açıklaması

Denizbank'tan Seçil Erzan ve Hakan Ateş açıklaması geldi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırlandığı ve 240 yıla kadar hapsi istendiği ortaya çıkmıştı.

Denizbank konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Eski bir şube müdürümüzün karıştığı ve halen devam etmekte olan dava çerçevesinde hem müştekiler hem Bankamız tarafından yapılan çeşitli suç duyuruları bulunmaktadır. Bu başvuruların bir kısmı sonuçlanmış (dava açılmış ya da reddedilmiştir) bir kısmı ise devam etmektedir. Ancak bugün bazı basın yayın organlarına yansıyan savcılık soruşturması ile ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadır.

Seçil Erzan hakkında dava açılmasından 1.5 yıl sonra 14.10.2024 tarihinde başlatıldığı anlaşılan bir soruşturmanın sonucuyla ilgili tarafımıza ulaşmış herhangi resmi bir bilgi olmaksızın; dosyanın gizliliği ilkesi ihlal edilerek basın organlarına servis edilmesi suretiyle Anayasa koruması altındaki Ceza hukukunun en temel prensibi olan 'masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı''nın ayaklar altına alınmasını Yüce Türk Milleti ve kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bu açık hukuka aykırılık karşısında yetkilileri göreve çağırırız."

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında dolandırıcılık suçlaması! 240 yıla kadar hapis istemi Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş hakkında dolandırıcılık suçlaması! 240 yıla kadar hapis istemi
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DenizBank
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