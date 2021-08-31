Denizlerde av sezonu yarın başlıyor! Peki eylül ayında hangi balık yenir, hangi balık lezzetlidir?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay'ın katılımıyla bu akşam saat 21.00'de Beykoz-Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilecek.

AKDENİZ'DE 15 GÜN SONRA

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

2020-2021 balıkçılık av sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sıkıntısız şekilde tamamlandı. Gelecek yılların stokları da düşünülerek Karadeniz'in belirli bir bölümünde hamsi avcılığına getirilen bir aylık yasağa karşın, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı bereketli ve balıkçılar açısından da kazançlı geçti.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Balığın lezzetinin mevsimine göre değişiklik göstermesi ile vatandaşlar mevsimine göre balık yemeyi tercih ediyor. Kızartması, buğulaması, ızgarası ve birçok çeşidiyle sofralardan eksik olmayan balık birçok kişi tarafından sevilerek yenilen önemli bir besin kaynağı. Eylül ayında hangi balık yenilir sorusunun cevabı olarak; kılıç, sardalya ve palamut diyebiliriz. Eylül ayı itibari ile av mevsimi de başlayacağı için palamut olukça lezzetlidir.

Kaynak: AA



