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Depolayıp satıyorlardı! Akaryakıtta bir dönem sona eriyor! Yasaklanacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.07.2024 10:57
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Petrol Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Meclis'e sunulan torba yasada akaryakıtta bir dönemi sona erdirecek hamle geliyor. k özellikle otobüs ve kamyon garajlarında akaryakıt ikmalinin yapılmasının önüne geçilecek.

Depolayıp satıyorlardı! Akaryakıtta bir dönem sona eriyor! Yasaklanacak!

AK Parti’nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu torba teklifteki pek çok detay gündem olurken bir düzenleme de akaryakıt için geldi. Yasadaki boşlukları kullanarak otobüs ve kamyon garajlarında yapılan akaryakıt ikmali önüne geçilecek. Araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacak.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, düzenleme ile yeterli depolama ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesine sahip olmaları ve akaryakıtı kendi ihtiyaçları için kullanmaları şartıyla; kamu kurum ve kuruluşlarına, fabrika, şantiye, maden veya taş ocaklarına yapılan teslimler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacak. Akaryakıt istasyonu dışında yapılacak akaryakıt teslimlerinde akaryakıtın alıcı deposuna taşınması veya taşıttırılması bayilik lisansına sahip satıcı tarafından gerçekleştirilecek.

GEREKÇEDE ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

Araçlara yapılacak ikmalin, kanunda tanımlanmış yerler haricinde, akaryakıt istasyonunda yapılması mecburi tutulmuştur. Mevcut metinde “fabrika, şantiye, nakliye filosu ve benzeri” ifadesine yer verilerek bu istisnanın kapsamının oldukça geniş tutulduğu görülmektedir. Bu kapsamda aslında akaryakıt istasyonundan yakıt almaya uygun kamyon, otobüs, minibüs gibi birçok taşıta yönelik olarak meskûn mahallerde veya kamyon ve otobüs garajlarında yanıcı ve parlayıcı özellik taşıyan akaryakıtın depolandığı görülmektedir.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt kamyon depo
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