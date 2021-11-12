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Depozito iade uygulaması nedir? Depozito iade uygulaması ne zaman başlıyor?

12.11.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi ile 24.2 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını ifade etti ve depozito uygulamasının başlayacağı tarihi duyurdu. Uygulamanın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki depozito iade uygulaması nedir? Depozito iade uygulaması ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

Depozito iade uygulaması nedir? Depozito iade uygulaması ne zaman başlıyor?

Sıfır Atık Projesi ile 24.2 milyon ton atık ekonomiye kazandırılırken, Bakan Murat Kurum tarafından depozito uygulamasının başlayacağı tarih duyuruldu. Uygulama ile beraber geri dönüşüm konusunda önemli bir gelişme yaşanmış olacak. Peki depozito iade uygulaması nedir?

DEPOZİTO İADE UYGULAMASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi ile 24.2 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını açıkladı ve depozito uygulamasının 2022 Ocak ayı itibarıyla başlayacağını duyurdu. Uygulama kapsamında kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlar markete iade edildiğinde ücreti geri alınabilecek.

Doğa ve çevre kirliliğini, doğanın yükünü azaltmak için getirilen ücretli poşet uygulamasının sonrasında şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sistemi geçerli olacak. Yeni uygulama ile ambalaj iade edildiği takdirde ücreti geri verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri ile sürdürüldü. Komisyonda milletvekillerine sunum yapmış olan Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'ni geri dönüşüm projesi olarak görmediklerini açıkladı ve "Sıfır Atık Projemiz aldığı uluslararası ödüllerle bugün artık sınırları aşan uluslararası bir projeye dönüşmüş durumdadır." şeklinde konuştu.

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