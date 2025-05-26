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Deprem bölgesindeki işletmeler için 500 milyon dolarlık yeni finansman! Toplam tutar 6,4 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı girişimleriyle Dünya Bankasınca Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına (TKYB) deprem bölgesindeki işletmeler için 500 milyon dolarlık yeni bir finansman sağlayacak paket imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü işbirlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlamaktadır" dedi.

Deprem bölgesindeki işletmeler için 500 milyon dolarlık yeni finansman! Toplam tutar 6,4 milyar dolara ulaştı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından bu afetten etkilenen bölgelere yönelik yurt dışından finansman teminini sürdürüyor.

Buna göre, depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmayı desteklemek ve istihdamı artırmak amacıyla geliştirilen, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında TKYB'ye finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar 23 Mayıs'ta imzalandı.

YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda 500 milyon dolar tutarındaki finansman, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan oluşan 11 ilin yanı sıra Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas ve Tunceli'yi kapsayan 7 komşu ilde faaliyet gösteren işletmelere yönlendirilecek.

Projeyle, bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla mevcut istihdamın korunması ve ilave istihdam olanaklarının oluşturulması hedefleniyor.

İmzaları tamamlanan bu projeyle, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası kuruluşlardan sağlanan toplam finansman tutarı 6,4 milyar dolara ulaştı. Bu finansmanın yaklaşık 2,4 milyar dolarlık kısmı, reel sektör ve ihracatçıların desteklenmesi amacıyla kullanılıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ekonomi programı çerçevesinde istihdamı destekleyen, katma değerli üretimi teşvik eden ve uygun koşullu finansmana erişimi artıran politikalara öncelik verdiklerine işaret ederek, "Bu doğrultuda, uluslararası kuruluşlarla sürdürülen güçlü işbirlikleri kapsamında sağlanan kaynaklar, reel sektöre etkin şekilde yönlendirilmekte ve sürdürülebilir büyüme hedefimize katkı sağlamaktadır." dedi. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Bakanlık, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası etkilenen bölgelere yönelik yurt dışından finansman temin etmeye devam etti.
  • Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunda onaylanan Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi kapsamında TKYB'ye finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmalar 23 Mayıs'ta imzalandı.
  • 500 milyon dolar tutarındaki finansmanın, 11 il ve 7 komşu ildeki işletmelere yönlendirileceği belirtildi.
  • Projenin amacı, bölgedeki firmaların yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayarak mevcut istihdamı korumak ve yeni istihdam olanakları oluşturmaktı.

  • Toplamda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeler için uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman 6,4 milyar dolara ulaştı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Mehmet Şimşek deprem bölgesi
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