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Deprem bölgesindeki KOBİ’lere finansman desteği! 4 milyar TL hesaplara yatacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.03.2024 11:06
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki KOBİ'lere verilecek destek miktarını açıkladı. Kacır 4 milyar TL'nin ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Deprem bölgesindeki KOBİ’lere finansman desteği! 4 milyar TL hesaplara yatacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yaklaşık 4 milyar TL tutarındaki yeni finansman desteği ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.

Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgesindeki KOBİ’lere 4 milyar TL destek ödemelerinin bugün başlayacağını açıkladı. Bakan Kacır, "15 Kasım 2023’ten bugüne kadar KOSGEB aracılığıyla 11 ilimizde 39 bin 680 işletmeye 12,8 milyar TL tutarında ödeme yaptık. Devreye aldığımız yeni finansmanla bölgedeki işletmelerimize can suyu olmaya devam edeceğiz. Bölge ekonomisine yeni projelerle destek olmaya, şehirlerimizi eskisinden de güçlü şekilde ayağa kaldırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem kobi destek sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır
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