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Deprem destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 bin TL'lik deprem destek ödemesi açıklaması!

09.02.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem destek ödemesinin ne zaman yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki açıklamaları sonrası merak konusu oldu. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören yerlerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak ödemelere ilişkin detayları aktardı. Erdoğan, depremden etkilenen ailelere 10 bin TL'lik deprem destek ödemesi yapacaklarını belirtti. Peki, deprem destek ödemesi ne zaman? Deprem destek ödemesi hangi tarihte yapılacak?

Deprem destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 bin TL'lik deprem destek ödemesi açıklaması!

Deprem destek ödemesi tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen ailelere 10'ar bin TL destek verileceğini duyurması sonrası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitleriyle birlikte ailelere belli destekleri de vereceklerini söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan deprem destek ödemesi açıklamasının ayrıntıları...

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DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Deprem destek ödemesi açıklaması geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

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Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’nda basın mensuplarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye’den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz." dedi.

Deprem destek ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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DEPREM DESTEK PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

Deprem destek ödemesi yapacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeme tutarına da açıklamasında yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemizi onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık. 10 biner lira inşallah bu ailelere bizler şu anda hükumet olarak ulaştıracağız ve onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz"

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