Deprem kredisi ne zaman verilecek? Deprem kredisini kimler alabilir? Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, İş Bankası...

6 Şubat Kahramanmaraş depreminde birçok bina yıkıldı, birçok bina hasar aldı. Depremin yol açtığı büyük maddi kayıpları için bankalar, deprem kredisi uygulamalarını devreye soktu. Kredi avantajları bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Peki deprem kredisi ne zaman verilecek? Deprem kredisini kimler alabilir? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, İş Bankası deprem kredisi detayları...

ZİRAAT BANKASI DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Ziraat Bankası deprem kredi desteğine ilişkin yapılan açıklamada; “Depremden zarar görmüş bireysel müşterilerimize 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerimize ve çiftçilerimize 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar kredi destek paketleri oluşturduk. Bu paketleri hızla devreye alıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Deprem bölgelerinde bulunan kredi kartı müşterilere faizsiz ve masrafsız 5 bin TL nakit avans tanımlandı.

TEB DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

TEB, depremzede vatandaşlara yardım paketi için açıklama yaptı. İşte o açıklama:

“Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay faizsiz erteledik.

Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis illerinde bulunan bireysel müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi kartı borçları ile gayri nakdi kredi komisyonlarını, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz erteledik.

Ayrıca depremden zarar gören tüm müşterilerimize, talep etmeleri halinde en uygun finansal çözümü sunuyoruz.”

VAKIFBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Vakıfbank, depremden zarar gören kişilere 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli kredi desteği sağlıyor.

GARANTİ BBVA DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Garanti BBVA müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını 6 ay faizsiz başvuru gerekmeksizin erteledi. Bunun yanı sıra, depremde zarar gören vatandaşların başvurması durumunda en uygun finansal çözümün bulunacağı açıkladı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI BORÇLARI SİLECEK

İş Bankası Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kredi ve kredi kartı ödemelerini 6 ay erteledi. Depremde vefat eden müşterilerinin bütün bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dâhil olmak üzere silecek.

HALKBANK DEPREM KREDİSİ DESTEĞİ

Halkbank’tan deprem kredisi desteğine ilişkin yapılan açıklamada, “Gerçek kişiler ile KOBİ sınırına kadar olan ticari işletmelere kullandırmış olduğumuz kredi borçlarını/taksitlerini, tüm kredi kartı borçlarını ve gayrinakdi kredi komisyonlarını talebe bağlı olmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar 6 ay süre ile faizsiz olarak erteliyoruz. Depremden zarar gören ve talepte bulunan afet bölgesindeki diğer 6 ilimizdeki (Adana, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Elazığ) müşterilerimizi de bu imkândan yararlandırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Halkbank depremden zarar görmüş bireysel müşterilere 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye kadar; KOBİ müşterilerine 1 yıl ödemesiz, 36 ay vadeye kadar banka kredi destek paketleri oluşturdu.



