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Deprem sonrası fiyatlar gündem olmuştu! 'Tüketiciler mutlaka tepki koymalı'

23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depreminin ardından hem emlak piyasasında hem de bazı ürünlerdeki fahiş fiyat artışları yaşanması gündem olmuştu. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan tüketicilere "İhbar edelim" çağrısı geldi.

Deprem sonrası fiyatlar gündem olmuştu! 'Tüketiciler mutlaka tepki koymalı'
Hande Dağ

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası artçı depremler ve daha büyük bir depremin yaşanıp yaşanmayacağı konusunun yanı sıra bazı ürünlerle emlak piyasasındaki kimi fahiş fiyat artışları konuşulmuştu. Konuyla ilgili TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu da tüketicilere çağrı yaptı.

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Habertürk yayınında konuşan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Deprem nedeniyle millet parklara gitti, havalar serin. Çadır fiyatları katlandı. Düdük fiyatları, deprem çantası fiyatları, hatta bazı deprem riski olmayan illerimizde ev kiraları ve ev fiyatları yükseldi. Satılık ev fiyatları da kiralık ev fiyatları da yükseldi. Bunun yanı sıra şehirlerarası seyahat otobüs fiyatları arttı, uçak fiyatları arttı, uçak fiyatlarına müdahale geldi. Çünkü bir tavan fiyat uygulaması vardı.

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Bu otobüs seyahat firmasının sahibi de bir deprem anında sıkıntı yaşayabilir. Canı, malı riske girebilir. Dayanışma içinde olunması gereken zaman. Ama bir bakıyorsunuz fiyat çadır fiyatı 5500 lirayken 8000 liraya çıkmış. Bir gecede hangi maliyet arttı, veyahut evi satıyor 4 milyon 750 bin liraya Ankara'da, onu 5 milyon 250 bin yapıyor. Neden? Orası deprem alanı dışında kaçanlar gelenler olacak. Talep artacak diye. Çimento fiyatı arttığından, tuğla fiyatı arttığından değil.

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"O SİTEYİ İHBAR EDELİM"

Bir kamu otoritesi harekete geçmeli. Zaten Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı. Bunların peşindeyiz dedi. Bu haksız fiyat artışı yapanları tespit edip gerekenleri yapacağız dedi. Biz tüketiciler de mutlaka tepki koymalıyız. Nasıl koymalıyız? Bakın internette fiyat bakıyorum ben. O fiyatların bir de grafiğini görüyorum. Son bir hafta, son bir ay, son bir yıllık değişim diye. Orada grafiğe bakıyorsunuz böyle giderken fiyat bir anda yükselmiş. Haksız fiyat değerlendirme kuruluna o fotoğrafla o siteyi ihbar edelim. Çok kolay. İnternet arama motoruna haksız fiyat değerlendirme yazdığınız zaman ki bunun mobil uygulaması da var; HFA. Ben indirdim cep telefonuma.

Tüketiciler birlikte bunu engelleyebilirler. Kamu otoritesi tüketici halk yani devlet halkla ele bu işi çözebilir diye düşünüyorum. Şöyle ki bu uygulamadan haksız fiyat artışı değerlendirme kurulundan şikayet edemem, ben internet kullanamıyorum diyenler şu numarayı not alsınlar; 175. Alo 175 tüketici hattı. 7/24 ihbarda bulunabilirsiniz"

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Anahtar Kelimeler:
deprem istanbul depremi
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