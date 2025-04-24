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Deprem sonrası infial uyandırdılar! GSM operatörleri için gözler bu saate çevrildi

Dün 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası GSM hatlarının çökmesi infial uyandırmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bugün tepkilerin odağındaki operatörlerin temsilcileriyle görüşecek.

Deprem sonrası infial uyandırdılar! GSM operatörleri için gözler bu saate çevrildi

Bloomberg’in haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Uraloğlu’nun bugün 14:00’te İstanbul’da operatör temsilcileriyle bir toplantı düzenleyeceğini aktardı.

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Buna göre Uraloğlu, toplantıda yaşanan sorunun sebepleri hakkında şirketlerden bilgi isteyecek. Bakan Uraloğlu, operatörlerin mevcut altyapı kapasiteleri ve yatırım planları hakkında da bilgi alacak.

BAKAN URALOĞLU: NELER YAPILABİLECEĞİNİ KONUŞACAĞIZ

Bakan Uraloğlu da söz konusu görüşmeyle ilgili "Öğleden sonra üç operatör ve onların teknik ekipleriyle bir araya geleceğiz. Benzerinde bunun yaşanmaması için neler yapılabileceğini konuşacağız. Eksiklerle ilgili gereğinin yapılacağını da söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu depremin ardından yaşanan iletişim sorununa ilişkin "İlk etapta yaklaşık 15 dakikalık bir bölümde aksaklıklar olduğunu tespit ettik. Sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek zor. Bu bizim için elbette tecrübe oldu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2'lik İstanbul depreminin ardından depremzedeler telefonlarına sarılmış ama şebekelerin çökmesi nedeniyle hatlar kilitlenmişti. Sosyal medya kullanıcıları önceki depremlerde de aynı durumun yaşandığını hatırlatarak "GSM operatörlerine milyarlarca dolarlık cezalar yazılmalı. Kâr edecekler diye insanların hayatlarıyla oynuyorlar" gibi isyanda bulunmuşlardı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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GSM operatörü Abdulkadir Uraloğlu
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