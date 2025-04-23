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  4. GSM operatörleri yine sınıfta kaldı, İstanbul depremi sonrası tepki yağıyor: "İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar! Milyarlarca dolarlık cezalar yazılmalı"

GSM operatörleri yine sınıfta kaldı, İstanbul depremi sonrası tepki yağıyor: "İnsanların hayatlarıyla oynuyorlar! Milyarlarca dolarlık cezalar yazılmalı"

23.04.2025 16:55
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2025 16:55
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Son dakika deprem haberi: İstanbul'da deprem sonrası vatandaşlar GSM operatörlerine isyan ediyor. Silivri merkez üslü 6,2'lik depremin ardından depremzedeler telefonlarına sarıldı ama şebekelerin çökmesi nedeniyle hatlar kilitlendi. Sosyal medya kullanıcıları önceki depremlerde de aynı durumun yaşandığını hatırlatarak "GSM operatörlerine milyarlarca dolarlık cezalar yazılmalı. Kâr edecekler diye insanların hayatlarıyla oynuyorlar" dedi.

Son dakika deprem haberi: GSM operatörleri bu depremde de sınıfta kaldı! Deprem ülkesi Türkiye'de hemen her büyük sarsıntı sonrası yaşanan tablo ortaya çıktı. Sosyal medyada vatandaşlardan tepki yağmuru var.

2019 DEPREMİNDEN SONRA CEZA KESİLMİŞTİ

26 Eylül 2019'da yine merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında şebekelerde yoğunluk nedeniyle kesinti yaşanmıştı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, üç şirkete toplam 15 milyon 64 bin 874 TL idari para cezası vermişti.

GSM OPERATÖRLERİ 6,2 SONRASI YİNE SINIFTA KALDI

Bugünkü Silivri merkezli 6,2'lik deprem sonrası da 5,9 ve 4,9'u bulan çok sayıda deprem meydana geldi. Bu sırada GSM operatörlerinin çökmesi nedeniyle vatandaşlar telefonla iletişim kuramadı. Yakınlarına, sevdiklerini ulaşamadığını söyleyip isyan edenler sosyal medyada GSM operatörlerine tepki yağdırdı.

GSM ŞİRKETLERE TEPKİLERİN ODAĞINDA: "DEMEK Kİ DAHA BÜYÜK BİR DEPREMDE KİMSEYE ULAŞAMAYACAĞIZ"

Birçok vatandaş GSM operatörlerine ceza kesilmesini, sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını istedi. X'te yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hat İstanbul GSM operatörü telefon
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