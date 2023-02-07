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Deprem yardımı nasıl yapılır? Depremzedelere nereden yardım ulaştırılır, doğru kaynak neresi?

07.02.2023 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de yaşanan arka arkaya depremler sonrasında AFAD tarafından deprem yardım kampanyası başlatıldı. Deprem sonrasında afet bölgelerindeki vatandalar için deprem yardımı nasıl yapılır araştırılmaya başlandı. Özellikle Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da çok ciddi yıkımlar yaşandı. Depremzedelere yardımcı olmak isteyenler nereden yardım ulaştırabilirler merak ediyorlar. Peki deprem yardımı nasıl yapılır? Depremzedelere nereden yardım ulaştırılır, doğru kaynak neresi? İşte detaylar...

Deprem yardımı nasıl yapılır? Depremzedelere nereden yardım ulaştırılır, doğru kaynak neresi?

Türkiye bu sabaha yıkıcı bir deprem haberiyle uyandı. Sabah 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık ilçe merkezli deprem 7.7 şiddetinde yaşandı. Öğlen saatlerinde bir büyük deprem daha gerçekleşti o depremin şiddeti de 7.6 olarak açıklandı. Deprem bölgelerinden gelen elim görüntüler sonrasında vatandaşlar tek yürek oldu ve bu bölgelere yardım kampanyaları başlattı. Vatandalar deprem yardımı nasıl yapılır araştırıyorlar. Peki deprem yardımı nasıl yapılır? Depremzedelere nereden yardım ulaştırılır? İşte gerçek kaynaklar...

DEPREM YARDIMI NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de çok şiddetli depremler yaşandı. Binlerce vatandaş göçük altında kaldı. Deprem sonrasında bölgeye yardım ulaştırabilmek için adeta bir yarı başladı.
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Bölgeye fiziki yardım gönderemeyecek vatandaşlar AFAD, KIZILAY ve AKUT aracılığıyla bağışta bulunabilirler.

AFAD için DEPREM yazıp 1866'ya (20 TL)
KIZILAY için DEPREM yazıp 2868'e (15 TL)
AKUT için DEPREM yazıp 2930'a (10 TL) sms atarak destekte bulunabilirsiniz.

KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİRSİNİZ

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde vatandaşları kan bğışına davet ettiğini söyledi. Kınık yaptığı açıklamada "Kan ihtiyacımız olacak, yaralılar artacaktır. ülke genelinde batı ve kuzey bölgelerinden sevkiyat yapıyoruz ama gün ışımasıyla birlikte kan bağışı yapılabilir. kanver.org sitesini vatandaşlarımız ziyaret etsinleren yakın lokasyonu görebilirler. 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz" dedi.

DEPREM BÖLGESİNE NASIL YARDIM GÖNDERİLİR?

Depremden zarar gören illerin belediyelerine gıda yardımında bulunabilir. Isınma ve barınma ihtiyaçları için çadır, battaniye, ısıtıcı gibi malzemeler doğal afet bölgelerine gönderilebilir.

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Ayrıca AFAD ve KIZILAY'a yiyecek ve diğer ihtiyaçlara yönelik bağışlarda bulunabilirsiniz.


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Kızılay afad akut

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