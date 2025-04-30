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Depremde işi bırakıp ailesinin yanına koştu, ertesi gün mesaiye başladığında gelen mesaja inanamadı 'Tazminat değil, ihbarı bile vermiyor'

İstanbul'da yaşanan ve çok sayıda ilde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında büyük tedirginlik yaratmıştı. Depremin yankıları halen sürerken deprem gününe dair dikkat çeken bir olay ortaya çıktı. Deprem sırasında iş yerinde olan Muhammet Enez Atay, ailesini merak edip yanlarına gitti. Ertesi gün işe gelip mesaisine başladığında ise telefonuna gelen mesajla şaşkına döndü. İşte detaylar...

Depremde işi bırakıp ailesinin yanına koştu, ertesi gün mesaiye başladığında gelen mesaja inanamadı 'Tazminat değil, ihbarı bile vermiyor'
Hande Dağ

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi ve vatandaşlar arasında büyük panik yarattı. İstanbul'daki 6.2'lik depremde binlerce insan gibi Muhammet Enez Atay da çalıştığı iş yerindeydi. Ancak ailesini merak edip yanlarına gitmek için ofisi terk edince işten çıkarıldı. Onun 'kovuldum' isyanına işvereninden de yanıt geldi.

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"HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İSTİFA ETMEDİM"

Show Haber'de yer alan habere göre; Atay, deprem sırasında iş yerindeydi. Ailesini merak edip yanlarına gitti. Atay "3 tane küçük yeğenim var. Bunlardan bir tanesi kundakta daha. Benim ailem de üç tane çocukla çıkmışlar. Hani okulun bahçesinde tek başına bekliyorlar. Üstlerinde hiçbir şey yok" dedi. İddiasına göre patronu sırf bu nedenle onu işten çıkardı. Atay "İstifa olarak benim çıkışımı vermişler. Herhangi bir şekilde istifa etmedim" dedi.

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Telefonda görüşülen işveren ise "Deprem oldu. Evet. Diğer arkadaşlarımız işi yarıda bırakıp hiç kimse gitmedi" ifadelerini kullandı.

10 aydır araç kiralama şirketinde çalıştığını söyleyen Atay, 23 Nisan'daki depremde o da herkes gibi korktu, ailesi için endişelendi. Muhammet Enez Atay deprem olduktan sonra patronunu aradı, ailesinin yanında olmak için eve gitmesi gerektiğini söyledi. Ancak o sırada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Atay "Patronumuz da işten çıkarsam eğer bir daha iş başı yaptırılmayacağımı söyledi" derken "Öyle söylediniz mi?" diye sorulan işveren ise "Hayır. Bizim böyle bir talebimiz olmadı" ifadelerini kullandı. Atay "Ben haliyle gitmek zorunda kaldım yine de" derken işveren ise "Muhammet arkadaşımız bize riayet etmeden işte ben gidiyorum siz isterseniz beni çalıştırırsınız isterseniz çalıştırmazsınız diyerekten işi bırakıp gitmiş bir arkadaşımız" şeklinde konuştu.

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"ERTESİ GÜN GELMESİNE GEREK YOK"

Atay "Tabii ki ben de ailemin yanında oldum her şekilde" dedi. İşveren ise "Ertesi gün gelmesine gerek yok. Burası resmi kurumsal bir şirket" ifadelerini kullandı.

"BANA DA SMS GELDİ"

Atay ertesi gün işe geldi, mesaisine başladı, telefonuna gelen mesajla bir kez daha şoke oldu. Atay "8'i 49 geçe istifa mektubum SGK'ya bildirilmiş. Bana da SMS geldi" dedi.

"HAKKI NEYSE HESAPLATTIK, AYNI GÜN YATIRDIK"

Bununla ilgili konuşan işveren "İşi ben bırakıp gidiyorum dediği zaman iş feshine girer. Kişi tarafından tek taraflı fesihtir bu" şeklinde konuştu. Atay "Hakkımızı istediğimizde de karşı geliyor, vermeyeceğini söylüyor" derken işveren ise "Hakkı neyse muhasebemizden hesaplattık. Kendisine aynı gün yatırdık" ifadelerini kullandı.

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"TAZMİNAT DEĞİL, İHBARIMIZI BİLE VERMİYOR"

Atay "Kayıtlarım da var. WhatsApp gruplarına yazdım. Patronumuz WhatsApp gruplarından da çıkardı" dedi. İşveren ise "Herhangi bir tazminat hakkı olmuyor" derken Atay da "Evet, alamadık. Tazminat değil, ihbarımızı bile vermiyor" dedi.

İşveren ise "Kendisi iş fesihi verdiği için bu hakkı da yok. Diğer beş arkadaşımızın üçü ofisi toparlayıp çıkmayı kabul etmişken bu arkadaşımıza ayrıcalık tanıma gibi bir lüksümüz yok" şeklinde konuştu.

Atay da "Hiçbir işverene yakışan bir durum değil bu. Bunun gibi işverenlere göz yummak istemiyorum ben" dedi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
deprem mesai
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