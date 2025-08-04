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Depremde ölenlerin anısına bile saygısızlık etmişler! Sahte diploma çetesinin vicdansızlığı ortaya çıktı: 6 Şubat sonrası yaptıkları 'pes' dedirtti

Türkiye son zamanların en büyük skandallarından biriyle karşı karşıya. Her geçen gün yeni bir detayla gündem olan sahte diploma çetesinin vicdansızlıkları da gizli kalmadı. 6 Şubat depremleri tüm Türkiye'yi yasa boğarken çete üyelerinin depremler sonrası yaptıkları 'pes' dedirtti: Depremde ölenlerin anısına bile saygı duymamışlar!

Depremde ölenlerin anısına bile saygısızlık etmişler! Sahte diploma çetesinin vicdansızlığı ortaya çıktı: 6 Şubat sonrası yaptıkları 'pes' dedirtti

Sahte diploma çetesi dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. 134 şüpheli hakkında çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenledikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. İkinci iddianame temmuz ayında tamamlandı ve bu kez 65 şüpheli daha davaya eklendi.

6 ŞUBAT SAYGISIZLIĞI: ÖLEN AVUKATLARIN KAYITLARINI SİLMİŞLER

İddianamede şüphelilerin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların kayıtlarını sildikleri belirtildi. Silinen kayıtların yerine hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine kaydettikleri anlaşıldı. Ayrıca bu mezuniyet belgesinin de e-Devlet ekranında gözüktüğü anlatıldı.

Depremde ölenlerin anısına bile saygısızlık etmişler! Sahte diploma çetesinin vicdansızlığı ortaya çıktı: 6 Şubat sonrası yaptıkları pes dedirtti 1

"USULSÜZ DİPLOMAYI SİLMEK İÇİN 150 BİN LİRA İSTEDİ"

Çete üyelerinden Zeynep Karacan, ofis tutmak için müteahhit Osman Ulunç'la anlaştı. Kendisini öğretmen olarak tanıtan Karacan, MEB onaylı sertifikalar ve diplomalar verdiğini, bu sertifikalardan bir kısmını Ulunç'a da sağlayabileceğini söyledi. Ulunç ise kendisini muhasebe alanında geliştirmek istemesi sebebiyle eğitimlere katılmak istedi. Karacan, eğitimlerin online şekilde olduğunu söyleyerek Ulunç'tan e-Devlet şifresini vermesi gerektiğini söyledi. Devam eden süreçte ofis kiralama anlaşmasının iptal olmasıyla beraber Karacan, Ulunç'u arayarak kendisine bir üniversite diploması kaydı yaptığını ve bu kaydın e-Devlet üzerinden görülebileceğini ifade etti. Usulsüz işlem üzerine Ulunç, Karacan'ı arayarak böyle bir talebinin olmadığını ve kaydı silmesini talep etti. Karacan ise kaydı silmek için 150 bin lira istedi. Ulunç, bu parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Karacan, "Şaka yaptım" dedi.

Depremde ölenlerin anısına bile saygısızlık etmişler! Sahte diploma çetesinin vicdansızlığı ortaya çıktı: 6 Şubat sonrası yaptıkları pes dedirtti 2

80 BİN LİRAYA TIBBİ SEKRETERLİK MEZUNİYETİ BELGESİ

Hazırlanan iddianamede ifadesi yer alan Nursel Tanju, çeteyle 2023 yılında sosyal medyada gördüğü link üzerinden hostes veya özel güvenlik olma isteği üzerine irtibata geçtiğinden bahsetti. Çetenin, hosteslik, zabıtalık, silahlı güvenlik, lise diploması ve hatırlamadığı birçok sertifika için kendisinden 70 bin ila 80 bin lira civarında para talep ettiğini anlatan Tanju, söz konusu tutarı Zeynep Karacan isimli şahsa ait IBAN numarasına gönderdiğini söyledi. Tanju, sonrasında kendisine online eğitimler verildiğini ve kendisine gönderilen linkler ile sınavlara girdiğini, sonucundaysa e-Devlet'ine 'tıbbi sekreterlik' mezuniyeti kaydedildiğini ifade etti. Tanju'nun, usulsüz işlem karşılığında 80 bin lira ödediği anlaşıldı.

Depremde ölenlerin anısına bile saygısızlık etmişler! Sahte diploma çetesinin vicdansızlığı ortaya çıktı: 6 Şubat sonrası yaptıkları pes dedirtti 3

NE OLMUŞTU?

Geçen mayıs ayında açılan ilk davada 134 şüpheli yer alırken, temmuzda tamamlanan ikinci iddianameye 65 şüpheli daha eklendi. Her iki iddianamede başta Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan'ın bulunduğu 6 şüphelinin sahte diploma organizasyonunu yöneten kişiler olduğu anlatıldı. Birinci iddianamede, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü şikâyetçiler arasında yer aldı. İkinci iddianameye göre ise şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanları veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Avukat 6 şubat Sahte diploma
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