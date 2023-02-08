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Depremde üçüncü gün! Hatay Havalimanı onarılıyor! Belediye binası ise…

08.02.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli iki depremin ardından hasar gören Hatay Havalimanı'nın onarımı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapılmaya başlandı. Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise belediye binasının deprem sonrası yıkıldığını duyurdu.

Depremde üçüncü gün! Hatay Havalimanı onarılıyor! Belediye binası ise…

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en büyük yıkımı yaşayan şehirlerden olan Hatay'da can kayıpları her geçen saat artmaya devam ediyor. Deprem sonrası yardımların ulaşmasında önemli bir yere sahip Hatay Havalimanı içinse yeni bir gelişme yaşandı.

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HATAY HAVALİMANI’NI İGA ONARIYOR

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından pisti hasar gördüğü için uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı pistinin onarım çalışmaları başladı. Deprem nedeniyle pistinde oluşan hasardan dolayı uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı pistini İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA onarmaya başladı. İGA'nın dün gönderdiği ekip önce havalimanında inceleme yaptı. Ardından pisti onarım çalışmaları başladı.

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BELEDİYE BİNASI YIKILDI

Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise kentteki son durumla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Son yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığını dile getiren Savaş, "Birçok bina gibi belediye binamız da artık yok. İletişim hala büyük problemimiz. Bu nedenle sosyal mecraları kullanamadık. Hepimize geçmiş olsun. Kayıplarımız var. Çok üzgünüz. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz" dedi.

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deprem Hatay

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