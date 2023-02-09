FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Depremden sonra elektrik ve gaz faturaları sorulmaya başladı! Bakan Dönmez duyurdu: Tahsilatı erteliyoruz

Depremden sonra elektrik ve gaz faturaları sorulmaya başladı! Bakan Dönmez duyurdu: Tahsilatı erteliyoruz

09.02.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi nedeniyle alınan kararlara bir yenisi eklendi. Depremin ardından elektrik ve gaz faturalarının tahsilatıyla ilgili sorular sorular sorulmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz" diyerek faturaların tahsilatının erteleneceğini duyurdu.

Depremden sonra elektrik ve gaz faturaları sorulmaya başladı! Bakan Dönmez duyurdu: Tahsilatı erteliyoruz

Bakan Dönmez, İskenderun Teknik Üniversitesindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mobil Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yaptı.

Akaryakıtla ilgili arz ve rafineri tarafında herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ve stokların yeterli olduğunu kaydeden Dönmez, "Büyük oranda zaten bu sorunlar çözüldü. Bu bölgede yaklaşık 1850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremde etkilendi. Yani hizmet veremez hale de gelmiş oldu. Ama diğer akaryakıt istasyonlarımızdan bu hizmeti sürdürüyoruz." diye konuştu

Dönmez, vatandaşın doğal gaz ve elektrik faturalarının tahsilatı konusunda sorular yönelttiğine işaret ederek, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK 9 BİN 790 PERSONELLE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILIYOR

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına da değinen Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile özel sektöre ait madencilik şirketlerinden 8 bin 900'den fazla madencinin arama kurtarma faaliyetleri için deprem bölgelerine intikal ettiğini söyledi.

Dönmez, madencilerin arama kurtarma konusunda tecrübeli olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışanlarımız şu anda insanlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir gayret ve çaba göstererek çalışmalarına devam ediyor. Madencilik sektörünün yanı sıra TTK ve Türkiye Petrolleri gibi kurumlarımızdan da yaklaşık 880 civarında personelimiz bu arama çalışmalarına devam ediyor. Bakanlığımızın ilgili kuruluşları ve özel sektörle birlikte 9 bin 790 arama kurtarma çalışmalarına destek veren çalışanımız var." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yardım çalışmalarına ilişkin Dönmez, şunları kaydetti:

"Bölgeye ülkemizin dört bir tarafından yardım geliyor. Milletimiz bu zor zamanları atlatmak için muazzam bir birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Yardımlara ilişkin 2 husus çok önemli: Birincisi yardımları tabii bir zamana yaymamız ve planlı, programlı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu açıdan özellikle yardım göndermek isteyen vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza AFAD'la koordineli bir şekilde çalışmalarını öneriyoruz."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden etkilenen yakınları olanlar için harekete geçildi!Depremden etkilenen yakınları olanlar için harekete geçildi!
Otomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çektiOtomobil satışlarında 'deprem' detayı! İlanlar dikkat çekti
Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik fatura

En Çok Okunan Haberler

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

7'si takip altına alındı! Seyhan Barajı...

7'si takip altına alındı! Seyhan Barajı...

SPK duyurdu: Yatırım ve emeklilik fonları...

SPK duyurdu: Yatırım ve emeklilik fonları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.