FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

26.04.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzede kira yardımı başvuruları hakkında araştırmalar hız kazandı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği veriliyor. Peki, bu destekten kimler faydalanabilir, şartlar ne? AFAD depremzede kira yardımı ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Depremzede kira yardımı ödemeleri hakkında detaylar merak ediliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere kira yardımı yapılıyor. Peki, Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvuruları kabul ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapılabiliyor.

para

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?

Hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacak

AFAD DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AFAD depremzede kira yardımı ödemesi, Ziraat Bankası üzerinden hesaplara yatırılıyor. Banka hesabı olanların mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla görüntüleyebileceği kira yardımı, bankada hesabı olmayanlar için ise SMS ile öğrenilebiliyor.

2023 yılı fitre 1

SMS sorgulaması için;
BAKIYE yazıp 4747'e göndermek yeterli oluyor. Bu SMS, operatörünüzün SMS tarifesi üzerinden 1 SMS karşılığı ücretlendirilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon rakamları ile açıklanacak! Madde fiyat listesi yeniden...Enflasyon rakamları ile açıklanacak! Madde fiyat listesi yeniden...
Altın yatırımcıları dikkat! Yeni rekor için kritik uyarı: 1500 TL! İşte 25 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...Altın yatırımcıları dikkat! Yeni rekor için kritik uyarı: 1500 TL! İşte 25 Nisan 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram ALTIN FİYATLARI...
Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!
Anahtar Kelimeler:
kira yardımı başvurusu

En Çok Okunan Haberler

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Yangın sonrası Manavgat ayağa kalktı, afet köyleri yeniden inşa edildi

Yangın sonrası Manavgat ayağa kalktı, afet köyleri yeniden inşa edildi

Kur Korumalı Mevduat’ta son gözüktü!

Kur Korumalı Mevduat’ta son gözüktü!

Hasat başladı! 'Fiyatlar aşağıya düşecek'

Hasat başladı! 'Fiyatlar aşağıya düşecek'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.