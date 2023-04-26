Depremzede kira yardımı ödemeleri hakkında detaylar merak ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere kira yardımı yapılıyor. Peki, Depremzede kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? AFAD depremzede kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvuruları kabul ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapılabiliyor.

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR?

Hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacak

AFAD DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AFAD depremzede kira yardımı ödemesi, Ziraat Bankası üzerinden hesaplara yatırılıyor. Banka hesabı olanların mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla görüntüleyebileceği kira yardımı, bankada hesabı olmayanlar için ise SMS ile öğrenilebiliyor.

SMS sorgulaması için;

BAKIYE yazıp 4747'e göndermek yeterli oluyor. Bu SMS, operatörünüzün SMS tarifesi üzerinden 1 SMS karşılığı ücretlendirilmektedir.

