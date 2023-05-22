Depremzede öğrencilere burs ne kadar, kaç TL? Depremzede öğrencilere burs başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Depremzede öğrencilere burs desteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeledi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzede vatandaşlar için yardım kampanyalarına bir yenisi daha eklenerek öğrenciler için burs desteği verileceği duyuruldu. Bursun detaylarından bahseden Erdoğan, "Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek." dedi. Peki, depremzede öğrencilere burs ne zaman verilecek. İşte detaylar...

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK"

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede üniversite öğrencilerine burs müjdesini şu sözlerle duyurdu;

"Bunu ilk defa açıklıyorum. Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek."

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Mayıs günü katıldığı canlı yayında depremzede üniversite öğrencilerine burs verileceğini belirtti. Ancak henüz burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların bakanlık aracılığıyla yapılacağını belirten Erdoğan, "Öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurarak bu imkanlardan yararlanabilecek." sözlerine yer verdi.



