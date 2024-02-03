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Depremzede şehirler ihracatta afet öncesi döneme dönüyor

03.02.2024 14:25 | Son Güncelleme:
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Depremlerden etkilenen 11 ilin ocak ayında yaptığı toplam ihracat, 6 Şubat afetinden önceki dönemi geçerek 1,5 milyar dolara ulaştı.

Depremzede şehirler ihracatta afet öncesi döneme dönüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolara çıktı. Bu tutar, en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında depremden etkilenen 11 ilin toplam ihracatında da toparlanma görüldü. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın ocak ayında yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artışla 1 milyar 511 milyon 809 bin dolara yükseldi.

Bu illerden, geçen yılın ocak ayında 1 milyar 478 milyon 649 bin dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece depremden etkilenen 11 ilde ihracat, ocak ayı için deprem öncesindeki seviyeyi geçmiş oldu.

Depremzede 11 ilden 4'ü ihracatını artırırken, 7'sinin ihracatında ise düşüş görüldü. Ocakta en fazla ihracat yapan il ise 814 milyon 308 bin dolar ile Gaziantep oldu. Bu ili 236 milyon 734 bin dolar ile Adana, 224 milyon 324 bin dolar ile Hatay, 103 milyon 105 bin dolar ile Kahramanmaraş izledi.

Ocak ayında yaptığı ihracatı yıllık bazda en fazla artıran il ise yüzde 67,5 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili yüzde 18,5 ile Kilis, yüzde 16,6 ile Hatay takip etti. Bu dönemde ihracatı en fazla gerileyen iller ise yüzde 49,4 ile Osmaniye, yüzde 31 ile Elazığ, yüzde 17,5 ile Adıyaman oldu.

2023'TE TOPLAM İHRACAT YÜZDE 11 AZALDI

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 ilin 2023'te yaptığı ihracata bakıldığında ise toplam ihracatın azaldığı görüldü.

Bu illerden 2022 yılında toplamda 20 milyar 509 milyon 931 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Depremin sebep olduğu olumsuzlukların etkisiyle geçen 2023'te ise söz konusu ihracat rakamı 18 milyar 196 milyon 163 bin dolara geriledi. Böylece depremden etkilenen 11 ilin ihracatı 2023'te yıllık bazda yüzde 11,3 azalmış oldu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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