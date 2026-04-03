Depremzedeler için borç yapılandırması: Konutta yüzde 74 indirim!

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan yeni ekonomi paketi, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için önemli bir borç yapılandırması getirdi.

Depremzedeler için borç yapılandırması: Konutta yüzde 74 indirim!

Yeni düzenlemeyle birlikte, deprem konutları ve iş yerleri için devlete borçlanan vatandaşlara, borçlarının neredeyse dörtte üçünü silecek indirim imkanı tanındı.

KONUT BORÇLARINDA YÜZDE 74 İNDİRİM!

Yasalaşan maddeye göre, afet bölgesi ilan edilen yerlerde ulusal veya uluslararası projelerle üretilen konut ve iş yerlerinden hak sahibi olan vatandaşlar, borçlarını peşin ödemeleri durumunda ciddi oranda bir indirimden yararlanacak.

Konutlar için, borçlandırma bedelini 31 Aralık 2026 tarihine kadar defaten (tek seferde) ödeyen vatandaşların borçlarında %74 oranında indirim yapılacak.

İş yeri borçlarını aynı sürede peşin ödeyenler için ise %48 oranında indirim uygulanacak. Bu düzenleme, en fazla bir konut ve bir iş yeri için geçerli olacak.

Örneğin; 1 milyon TL borcu olan bir afetzede, 31 Aralık 2026'ya kadar ödeme yaparsa borcunu sadece 260 bin TL ile kapatabilecek.

İŞ YERLERİ İÇİN EKSTRA KOLAYLIK

Düzenleme sadece peşin ödeme indirimiyle sınırlı kalmıyor. İş yerleri için bölgenin özelliği ve vatandaşın geçim durumu göz önüne alınarak, Cumhurbaşkanı kararıyla maliyet ve borçlandırma bedellerinde yüzde 50’ye (yarı yarıya) kadar ek indirim yapılabilecek.

Kanunda ilgili kısım şu şekilde:

Bu çerçevedeki projeler kapsamında üretilen iş yerleri bakımından da Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'daki "emanet, ihale veya evini yapana yardım yoluyla inşa edilen veya edilecek olan binaların, afet tertiplerinden faydalananların borçları, ilgililerin geçim durumları ve bölgenin özelliği dolayısıyla bina maliyetlerini artırıcı yönden unsurların tesir derecesi göz önünde bulundurularak, zorunlu hallerde Cumhurbaşkanı kararıyla maliyet ve borçlandırma bedellerinin yarısına kadar indirim yapılabilmesine" yönelik hüküm uygulanacak.

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamındaki alanlara Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında hak sahibi olanlara verilecek konut ve iş yerlerinin borçlandırılmaları Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yapılacak.

OSB’DE HAK SAHİPLERİ İÇİN 6 AY SINIRI

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kapsamında iş yeri sahibi olanlar için ise süreç biraz daha hızlı işleyecek. OSB'deki iş yerlerine ilişkin indirimden yararlanmak isteyenlerin, teslim tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ödemelerini yapmaları gerekecek.

İş yerini daha önce teslim almış olanlar için ise bu 6 aylık süre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlayacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

