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Depremzedelere konut kredisi ne kadar verilecek, şartları neler? Depremzedelere 500 bin TL faizsiz kredi ve hibe paketi

07.07.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzedelere konut kredisi Depremzedelere konut kredisi ile işgişi son dakika açıklaması bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli depremde evi yıkılan ve zarar gören kişilere 500 bin TL hibe ve 800 bin TL'ye kadar kredi imkanı verilecek. Birçok kişi internette "Depremzedelere konut kredisi ne kadar verilecek?" sorusunu araştırıyor. Peki, depremzedelere konut kredisi şartları neler?

Depremzedelere konut kredisi ne kadar verilecek, şartları neler? Depremzedelere 500 bin TL faizsiz kredi ve hibe paketi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan depremde ağır hasar almış ve yıkılmış evler için yerinde dönüşüm kredisi açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre depremzedelere 500 bin RL hibe, 500 ile 800 bin TL arası ise kredi imkanı verilecek. Depremzedelere konut kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte deprem destek paketi hakkında merak edilenler...

DEPREMZEDELERE KONUT KREDİSİ NE KADAR VERİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat maliyetlerini hesaplayarak kredi ve hibe yöntemleri geliştirdik. Vatandaşlar konut yapmak istediklerinde yarıdan fazlası bir araya gelirse imkan vereceğiz. Konutlar için 500 bin dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Konutlar için 500 binle 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için de 250 bin ile 500 bin lira arasında kredi verilecek."

DEPREMZEDELERE KONUT KREDİSİ ŞARTŞARI NELER?

Özhaseki açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dükkanlarda hibenin dışında 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan hibe vereceğiz bir taraftan hibe vereceğiz. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olacak, faiz sıfır olacak. Böyle olunca bu kredinin işe yarayacağını söyleyeceğiz. Paraları hak ediş karşılığında vereceğiz. Anadolu'da evleri tüzel kişilik üzerine yaptıranların ev ve dükkanları yıkılmış insanlar oluyor. Kentsel dönüşümden bunları karşılayıp konutları yıkılanları hak sahibi yapacağız. Bölgede 22 adet imar ofisi kuruyoruz. İmar disiplinini sağlamak kolay değildir."

BABASININ ÜZERİNE OLAN EVDE OTURANLAR DA YARARLANABİLECEK

Anadolu'da genellikle çok olur. Baba ev yaptırmıştır 5 katlıdır, birer katına çocuklarını oturtmuştur. Babanın üzerinedir evler, ölmeden de kimse sesini çıkaramaz. Kentsel dönüşüm tarafında bağımsız birimlerde oturan evlatları varsa ispatlayabiliyorlarsa onları hak sahibi olarak görmeye devam edeceğiz.

Bir apartmanda oturan vatandaş kaç kişiyse yarıyı geçen oranda anlaştıklarında ve müteahhite vermek istediklerinde TİP sözleşmeleri hazırlayacağız. Vatandaş müteahhitleriyle çok rahat anlaşabilecekler. Müteahhit sıkıntıya girip ayrılırsa TOKİ olarak devreye girip evlerini biz tamamlayacağız. Vatandaşın inşaatı yarıda kalmayı tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Ruhsattan iskana kadar her aşamada bakanlığın hem yetkisi hem kontrolü var, taviz vermeyeceğiz.

Maliyetten tasarruf edeceğiz. Yerinde dönüşümde birçok masraftan devlet millet olarak bütçeden harcamamış olacağız. Ekonomi oralarda canlanacak. Yerel mühendis, mimarlar, müteahhitler devreye girip iş yapacaklar. Şu anda yıkımdan dolayı boş gibi gözüken manzara en kısa süre içinde yeniden bir şehrin ihyası olarak karşımıza çıkacak."

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