Depremzedelere verilecek nakdi ücret ne kadar? Depremzedelere nakdi ücret ne zaman verilecek? Bakan Bilgin açıkladı!

Depremzedelere nakdi ücret desteğinin detayları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede işyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelere günlük Nakdi Ücret Desteği verileceğini duyurdu. İşte depremzedelere yapılacak nakdi destek ödemesinin detayları...

DEPREMZEDELERE VERİLECEK NAKDİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, depremzedelere verilecek nakid ücretin detaylarını açıkladı. Vedat Bilgin'in açıklaması şu şekilde;

"Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz."

"İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL Nakdi Ücret Desteği veriyoruz."

Bu açıklamaya göre İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL ödeme yapılacak.

DEPREMZEDELERE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL ödeme yapılacağını Çalışma ve Sosyal Bilgiler Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. Ancak ödemelerin ne zaman gerçekleceği hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.



