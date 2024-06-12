FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "Depremzelere kira yardımı kesildi" iddialarına AK Parti'den açıklama!

"Depremzelere kira yardımı kesildi" iddialarına AK Parti'den açıklama!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.06.2024 14:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Veli Ağbaba, AFAD'ın gönderdiği belirtttiği mesajında Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri sonrasında orta ve ağır hasarlı binalarda oturan kiracılara sağlanan kira yardımının bu ay sona ereceğini iddia etmişti. Gündem olan iddialara ilişkin AK Partilii Leyla Usta'dan açıklama geldi.

"Depremzelere kira yardımı kesildi" iddialarına AK Parti'den açıklama!

AFAD'ın 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 11 ilde yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan kira yardımlarının bu ay itibariyle kesildiği öne sürüldü. AK Parti Leyla Şahin Usta, depremzedelere verilen kira yardımının kesilmediğini, evini teslim almayanların kira yardımı almaya devam edeceklerini söyleyerek iddiaları yalanladı.

İDDİALAR MECLİS'E TAŞINDI

Ekonomim'de yer alan habere göre, kira yardımlarının 12’nci aydan sonra kesileceği iddiaları Meclis Genel Kurulu’na taşındı.

AK PARTİ: KİRA YARDIMLARI KESİLMİŞ DEĞİL

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise gelen eleştiriler üzerine depremzedelere verilen kira yardımlarını kesilmediğini söyledi. Usta, “Kira yardımları kesilmiş değil. Kira yardımları 5 bin lira olarak başladı 7 bin 500 liraya çıkarıldı. '12 ay' denilmişti ancak 12 ay dolmasına rağmen evini teslim alamayanlar için 13’üncü aydan itibaren aynı şekilde kira yardımları devam edecek” dedi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OECD'den Türkiye değerlendirmesi! İlk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyümeOECD'den Türkiye değerlendirmesi! İlk çeyrekte G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme
İstanbul'a yeni tramvay hattı: Anadolu Tramvayı! İstanbul'a yeni tramvay hattı: Anadolu Tramvayı!
'Damsız girilmez' uygulamasına ceza! On binlerce lira ödeyecekler'Damsız girilmez' uygulamasına ceza! On binlerce lira ödeyecekler
Anahtar Kelimeler:
açıklama ak parti iddia Depremzede kira yardımı
En Çok Okunan Haberler
Adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar"

Adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar"

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Emekliye bayram ikramiyesi var ama...

Ayşe Ateş'i anlattıklarını duyan Erdoğan'dan 'Sinan Ateş' talimatı

Ayşe Ateş'i anlattıklarını duyan Erdoğan'dan 'Sinan Ateş' talimatı

Türkiye’den sonra onlar da yüzde 38 ek vergi getirdi

Türkiye’den sonra onlar da yüzde 38 ek vergi getirdi

Emekliye refah payı gelecek mi?

Emekliye refah payı gelecek mi?

Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti

Peş peşe ek vergi kararı sarstı! Hisseleri değer kaybetti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.