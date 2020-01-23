Deri sektöründe ihracatın yıldızı 36 firma ödüllendirildi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği, 2019 yılında 750 bin doların üstünde ihracat yapan 36 firmayı ödüllendirdi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Deri’n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması&İhracatın Yıldızları Ödülleri töreninde 2019 yılında en fazla ihracat yapan 36 firmaya ödül veriuldi. Törende bronz kategoride 750 bin ile 2 milyon dolar arasında ihracat yapan 24 firma, gümüş kategoride 2 milyon ile 5 milyon dolar arasında 6 firma ve altın kategoride 5 milyonun üzerinde ihracat yapan 6 firmaya ödülleri takdim edildi.

Törende konuşan Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2020’de birlik olarak yüzde 15 artış hedeflediklerini vurgulayarak, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ortaya konan performansta emeği geçenlere teşekkür etti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ise, 2019 yılında dünyadaki ticaret savaşları ve korumacı önlemlere karşı Türkiye’nin ihracatını arttırdığını belirterek, giyim ile deri sektörünün de bu sürece katkı sağladığını söyledi. Ege İhracatçılar Birliğinin de hedeflediği ihracata ulaşacağını umduğunu belirten Demir, “Dünyada tekstil ve hazır giyim sektörü, Türkiye’nin iddialı ve başarılı olduğu bir sektör. İhracatı bizler giyimle, deriyle öğrendik. 1.6 milyar dolarlık deri ve ayakkabı ihracatımız bulunuyor ancak potansiyelimiz çok daha yüksek. Deri ve ayakkabı sektörümüzden daha hızlı koşmasını, ortalamanın üstüne çıkmasını bekliyoruz. Hazırladığımız ihracat ana planında 2022 yılında dünya ihracatından yüzde 1’lik pay almayı hedefliyoruz. Bunu yakalayacağız” dedi.

Törenin ardından 8. Deri’n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. ‘Eksiotuz’ temasıyla gerçekleşen yarışmada yüzlerce tasarım arasından finale kalan 10 tasarımcının dizaynları yarıştı. Yarışmada tasarımlarıyla birinciliğe İpek Erdem, ikinciliğe Arzu Birdal, üçüncülüğe ise Nurdan Ahsen Fıçıcı layık görüldü.



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